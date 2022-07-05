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國會暴亂案 錢尼：可提刑事轉介 司法部查川普

記者顏伶如╱綜合報導
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

眾院國會暴動調查特別委員會共和黨籍副主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)3日接受美國廣播公司(ABC)新聞節目「本周」(This Week)專訪時說，針對挺川暴徒2021年1月6日攻擊國會一案，委員會可以提出多項刑事轉介(criminal referrals)，要求司法部調查前總統川普

錢尼在訪問中同時表示，司法部如果要對川普採取動作，其實不必等待眾院調查委員會的正式起訴建議。

對於主持人詢問調查委員會舉辦的多場聽證會，是否已經提供充分證據，證明川普應該被起訴，錢尼回答：「總結來說，這個問題將由司法部決定。」

錢尼表示，調查委員會對於是否針對川普向司法部正式提出刑事轉介做出決定。錢尼是眾院調查國會暴動特別委員會僅有的兩名共和黨籍成員之一，擔任副主席。

她說：「司法部不需要等待委員會的刑事轉介。刑事轉介可能不只一項。」

美國歷史上，不管是現任總統或卸任總統，都不曾遭到刑事犯罪起訴。

錢尼在節目中被問到如果拜登政府的司法部起訴前任總統川普，對國家將帶來何種意義時回答：「更令我擔心的是，如果某些人不必因為曾經發生的事件遭到究責，將帶來何種意義。」

國會暴動發生之前、發生期間以及發生之後，錢尼都曾批評川普，包括批評川普在群眾攻占國會大下之前，在華府挺川集會上發表煽動言詞的演說。 目前最新證辭顯示，川普在事先就知道群眾身懷武器，準備採取行動，但卻未能阻止。

她在「本周」節目中說，如果身為總統卻參與類似國會暴動的事件，與總統相同政黨的絕大多數同僚卻視若無睹，或者我們做為一個國家，卻決定不必認真看待我們的憲法義務，我覺得才是更嚴重的憲法威脅。」

錢尼說，如果從川普角度來看，就會發現問題嚴重。她說：「明明知道暴徒有武器，還指揮暴徒攻擊國會，並且煽動暴徒讓自己的副總統面臨威脅，國會也受到威脅，這種事情什麼樣的人做得出來，大家可以想一想。」

川普 司法部 眾院

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