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羅穆尼投書直指「美國自欺」：川普回歸將讓國家無藥可醫

編譯陳韻涵╱綜合4日電
前共和黨總統候選人、猶他州聯邦參議員羅穆尼，撰文表示擔心美國正走向敗亡。(美聯社)
前共和黨總統候選人、猶他州聯邦參議員羅穆尼，撰文表示擔心美國正走向敗亡。(美聯社)

猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney，共和黨)撰文投書4日刊登的「大西洋」(The Atlantic)雜誌專欄，提醒國民未能對抗多項嚴峻挑戰，亟需從「否認、欺騙和不信任」的社會中覺醒，警告前總統川普回歸會讓美國「無藥可醫」。

大西洋雜誌專欄以「美國自欺」(America Is in Denial)為標題，羅穆尼在其中點名氣候變遷、邊境危機、通膨飆漲等議題遭大多數人忽視，對國家有害。

他寫道：「拜登總統真的是個好人，但他仍無法突破美國社會否認、欺騙和不信任的弊病，(前總統)川普回歸會病入膏肓，可能無藥可醫。」

羅穆尼指出：「當一位知名的保守派聯邦上訴法院前法官出面作證，指稱我們已深陷民主戰役，2021年1月6日國會暴動是真正的憲政危機，讓美國再度偉大(MAGA)忠誠人士竊笑，他講話很慢且大多數人不予理會。」這裡指的是已退休的前聯邦法官拉特格(J. Michael Luttig)，他上月出席國會暴亂眾院特別調查委員會聽證會。

羅穆尼批評兩黨成員，對危機視而不見，「為何人們看淡災難性威脅？左派認為右派忽視氣候變遷錯了，並攻擊他們的政治體系，而右派認為左派蔑視違法移民和國債。一廂情願的情況發生在各個政治光譜，國家出現越來越多的否認情況。」

羅穆尼指出，他看過部分否認國會暴動行動，或認為旱災惡化是『會逆轉循環』的產物，其中經典案例出自川普所言『我大勝』。」

他表示，「這種欺騙思維與人們盲目投錢進吃角子老虎機類似：因為我真的想贏，我相信我會贏。」

共和黨2012年總統候選人羅穆尼借鏡偉大領袖，如前總統林肯與雷根、前英國首相邱吉爾和人權運動領袖金恩，以及現任烏克蘭總統澤倫斯基，強調共和黨領袖川普與民主黨領袖拜登不夠格。

羅穆尼說，「希望一位總統能從喧鬧中崛起，靠真相團結我們」；他未指名道姓，僅表示「許多經驗豐富的聰明人正等著，我們也等著看他們是否具備條件和能力，帶領國家對抗現實」。

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