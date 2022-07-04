我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反對川普再掌白宮 錢尼不排除2024參選總統

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

都市擴張助長高溫 夏季變得更熱更長…搬到山上也難逃

編譯柯立偉／綜合3日電
夏天愈來愈長愈熱，導致更特有災變。圖為紐約一名男子行經華盛頓廣場，當天氣溫高達華氏90度。（Getty Images）
夏天愈來愈長愈熱，導致更特有災變。圖為紐約一名男子行經華盛頓廣場，當天氣溫高達華氏90度。（Getty Images）

2022年入夏不久，全美各地已出現許多嚴重的「夏季特有災變」，如山火高溫、乾旱或洪水；根據國家海洋與大氣管理局(NOAA)統計，過去五年的夏季平均溫度比1971年至2000年間高了華氏1.7度，西部均溫更上升2.7度；夏季的氣候愈發極端，對民眾生命財產安全的威脅也愈大，專家指出應反思人類什麼樣的活動造成現在的結果。

非營利組織「憂思科學家聯盟」(Union of Concerned Scientists)資深氣候學者克莉斯汀娜‧達爾(Kristina Dahl)說：「過去幾年以來，夏季極端氣候不斷出現，著實令人感到震驚，人類必須改變我們對夏季來臨的看法，避免氣候變進一步將夏季氣候推向極端，危及人們的生命安全。」

夏天愈來愈長愈熱，導致更特有災變。圖為去年俄勒岡森林火災，加州消防員前往援助滅火...
夏天愈來愈長愈熱，導致更特有災變。圖為去年俄勒岡森林火災，加州消防員前往援助滅火。（Getty Images）

夏季極端氣候最顯著的例證包含西部地區山火季節延長、水庫近乎枯竭，以及美東出現大規模強降雨導致山洪爆發；以氣候變遷影響最顯著的內華達州瓦肖郡(Washoe)雷諾市(Reno)為例，當地的夏季平均氣溫相比1970年已飆升華氏10.9度，雷諾市更由於受山火影響，整座城市籠罩在詭異的黃色霧霾中。

當地居民吉莉安‧亞柏尼(Jillian Abney)說：「去年我和我女兒搬來雷諾的山上就是想呼吸新鮮空氣，但現在整座城市都令人無法呼吸，甚至連海拔高度更高的唐納湖(Donner Lake)也是如此，導致我們不得不取消原本對今年夏季的出遊規畫；如果這情形到8月還沒改善的話，我們可能就要搬走了。」

氣候變遷嚴重影響內華達州的雷諾市，新遷入的居民說，想呼吸新鮮空氣，但整座城市已令...
氣候變遷嚴重影響內華達州的雷諾市，新遷入的居民說，想呼吸新鮮空氣，但整座城市已令人無法呼吸。（Getty Images）

同時，科學家還指出，就算先不談石化工業造成的環境污染問題，都市擴張本身也要為夏季的極端高溫負上一些責任；氣候學家史蒂芬妮‧麥克菲(Stephanie McAfee)指出，像雷諾或拉斯維加斯這兩個常出現全美極端高溫的地區的城市規模都還在不斷擴張，建築物所用的瀝青會吸收更多的熱量，導致城市中心的溫度飆高。

麥克菲說：「以拉斯維加斯為例，現在夜間氣溫最低也有大概華氏80度，不開冷氣根本活不下去。」

山火 高溫 洪水

上一則

密德湖1年降25呎 水位低到二戰時沉船露出

下一則

一代科幻傳奇 87歲倪匡殞落 網悼：外星再見

延伸閱讀

回收後再度利用 二手電池商機大

回收後再度利用 二手電池商機大
特斯拉大裁員未依規定給遣散費 內州2員工擬提集體訴訟

特斯拉大裁員未依規定給遣散費 內州2員工擬提集體訴訟
角逐第十選區國會眾議員 利華娜獲3民選官員背書

角逐第十選區國會眾議員 利華娜獲3民選官員背書
俄侵烏百日 軍事大國形象崩毀

俄侵烏百日 軍事大國形象崩毀

熱門新聞

佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯(戴帽者)1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭(右一)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。(取自臉書)

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

2022-07-02 20:35
拜登總統表明繼續力挺烏克蘭，不過發言時不小心把瑞典說成瑞士。(美聯社)

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

2022-06-30 16:14
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

2022-06-27 13:32

超人氣

更多 >
南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車
倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己
曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變
13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程
200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請