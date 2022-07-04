都市擴張助長高溫 夏季變得更熱更長…搬到山上也難逃

夏天愈來愈長愈熱，導致更特有災變。圖為紐約一名男子行經華盛頓廣場，當天氣溫高達華氏90度。（Getty Images）

2022年入夏不久，全美各地已出現許多嚴重的「夏季特有災變」，如山火 、高溫 、乾旱或洪水 ；根據國家海洋與大氣管理局(NOAA)統計，過去五年的夏季平均溫度比1971年至2000年間高了華氏1.7度，西部均溫更上升2.7度；夏季的氣候愈發極端，對民眾生命財產安全的威脅也愈大，專家指出應反思人類什麼樣的活動造成現在的結果。

非營利組織「憂思科學家聯盟」(Union of Concerned Scientists)資深氣候學者克莉斯汀娜‧達爾(Kristina Dahl)說：「過去幾年以來，夏季極端氣候不斷出現，著實令人感到震驚，人類必須改變我們對夏季來臨的看法，避免氣候變進一步將夏季氣候推向極端，危及人們的生命安全。」

夏天愈來愈長愈熱，導致更特有災變。圖為去年俄勒岡森林火災，加州消防員前往援助滅火。（Getty Images）

夏季極端氣候最顯著的例證包含西部地區山火季節延長、水庫近乎枯竭，以及美東出現大規模強降雨導致山洪爆發；以氣候變遷影響最顯著的內華達州瓦肖郡(Washoe)雷諾市(Reno)為例，當地的夏季平均氣溫相比1970年已飆升華氏10.9度，雷諾市更由於受山火影響，整座城市籠罩在詭異的黃色霧霾中。

當地居民吉莉安‧亞柏尼(Jillian Abney)說：「去年我和我女兒搬來雷諾的山上就是想呼吸新鮮空氣，但現在整座城市都令人無法呼吸，甚至連海拔高度更高的唐納湖(Donner Lake)也是如此，導致我們不得不取消原本對今年夏季的出遊規畫；如果這情形到8月還沒改善的話，我們可能就要搬走了。」

氣候變遷嚴重影響內華達州的雷諾市，新遷入的居民說，想呼吸新鮮空氣，但整座城市已令人無法呼吸。（Getty Images）

同時，科學家還指出，就算先不談石化工業造成的環境污染問題，都市擴張本身也要為夏季的極端高溫負上一些責任；氣候學家史蒂芬妮‧麥克菲(Stephanie McAfee)指出，像雷諾或拉斯維加斯這兩個常出現全美極端高溫的地區的城市規模都還在不斷擴張，建築物所用的瀝青會吸收更多的熱量，導致城市中心的溫度飆高。

麥克菲說：「以拉斯維加斯為例，現在夜間氣溫最低也有大概華氏80度，不開冷氣根本活不下去。」