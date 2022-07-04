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密德湖1年降25呎 水位低到二戰時沉船露出

編譯徐薏茹／綜合3日電
密德湖水位下降，一艘原沉沒在湖底的二戰時期登陸艇逐漸露出水面。(美聯社)
密德湖水位下降，一艘原沉沒在湖底的二戰時期登陸艇逐漸露出水面。(美聯社)

一艘二戰時期沉沒密德湖面下(Lake Mead)185呎深的登陸艇，隨著水位漸漸降低逐漸露出水面。

這艘希金斯級(Higgins)登陸艇已露出近三分之二的船身，距離密德湖小艇船塢(Lake Mead Marina)與漢明威碼頭(Hemenway Harbor)不到一哩。

拉斯維加斯潛水公司(Las Vegas Scuba)的詹納(D.J. Jenner)指出，該艘登陸艇數十年前曾用來探勘科羅拉多河，接著被賣到一個小船港，最後用作防波堤在沉積物中的錨。

密德湖國家遊樂區(Lake Mead National Recreation Area)公共事務辦公室稱，國家公園管理局(NPS)工作人員2006年開始在該處潛水，這艘希金斯登陸艇的引擎已經移除，並已重新改裝。

NPS人員表示：「這艘艦艇剩餘的特點突顯出密德湖的早期時代，當時拉斯維加斯與密德湖位置更偏遠，遠離美國大部分地區。在這裡相對廉價的二戰遺跡可應用在國家公園內新的和平用途」。

密德湖的水位過去20年不斷下降，持續的乾旱導致科羅拉多河水情告急，該集水區是供應4000萬人用水的重要水源。截至1日午後，密德湖的水位為海拔1043.05呎，比上個月低4.5呎；比一年前低25呎多；比兩年低54呎。

內華達州與亞利桑那州交界的全美第一大水庫米德湖水位持續下降，圖為2021年湖水高...
內華達州與亞利桑那州交界的全美第一大水庫米德湖水位持續下降，圖為2021年湖水高度標記，與2022年6月28日拍攝的水位差距甚大。（Getty Images）

希金斯製造兩種登陸艦，一種主要由合板製成，多為登陸士兵及海軍陸戰隊於兩棲登陸時使用，另一種鋼鐵打造的為坦克或大批部隊上岸使用。

國家公園管理局回應：「目前密德湖裡的這類LCVP希金斯登陸艇，其工藝或博物館樣本相對較少，隨著水位持續變動與消退，這艘船可能會吸引公園新舊遊客的注意。我們希望大家都有機會瞭解更多登陸艦的歷史，並希望在觀賞景點時，保留船的原樣，避免破壞船隻。」

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