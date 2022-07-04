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氣候特使柯瑞：最高院裁決 拖慢美國減碳速度

編譯陳韻涵／綜合3日電
最高院裁決限環保署的防汙染規範後，氣候特使柯瑞表示，美國仍會在時限內達成氣候目標。（美聯社）
最高院裁決限環保署的防汙染規範後，氣候特使柯瑞表示，美國仍會在時限內達成氣候目標。（美聯社）

美國氣候特使柯瑞(John Kerry)上周五表示，拜登總統在國內的氣候政策牛步，拖慢各國遏止化石燃料，但堅稱美國仍會在時限內達成雄心氣候目標。

聯邦最高法院6月30日裁決限制環保署(EPA)規範發電廠排放汙染物質的選項後，柯瑞作前述表述，使用化石燃料造成的汙染是造成氣候變遷的一大原因。

這項裁決凸顯保守派律師占多數的法院可能掣肘其他行政部門，影響聯邦限制使用燃煤、油氣及溫室氣體排放的努力。此外，民主黨也未能在僅占些微多數優勢的參院，順利推動拜登的標誌性氣候立法。

拜登政府盡力向國內外展示，美國能在氣候方面做出顯著成果，帶動他國跟進達成同樣目標。

科學家表示，擊退全球暖化最慘影響的時間剩沒幾年，恐出現更致災的乾旱、風暴、野火等天災。

柯瑞說，最高法院裁示後，他還沒與任何國家代表對談，部分氣候科學家已形容最高法院的判決宛若重擊與災難。

柯瑞說：「我有信心他們會問我問題，我的答案是，我們會達成目標，拜登將持續在國會為立法努力，我們相信肯定可以達成目標。」

拜登矢言在2030年前將溫室氣體排放量減半，並在2035年前達成發電零碳排的目標。

儘管兩位民主黨議員倒戈加入共和黨行列，阻礙革命性的潔淨能源政策，拜登仍設法取得充電樁建置等其他措施的資金；環保局明年初將推動替代法規，減少發電廠對氣候造成的損害。

柯瑞舉證各國今年來在氣候方面的進展，抨擊最高法院的裁決令人失望，但強調拜登政府仍會繼續努力，並在全球行動方面扮演領頭羊的角色，攜手各國共同達成目標。

柯瑞表示，美方在削減化石燃料排放方面有所進展，包括推廣電動車及其他市場科技進展等。

此外，柯瑞稱以減稅獎勵潔淨能源的立法合理且可行，但拒談若這項計畫也無法在國會過關的影響。

他說：「我不會這麼悲觀，我只會更努力搏鬥。」

拜登 柯瑞 民主黨

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