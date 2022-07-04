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「禁在大法官家前示威」 最高法院法警長要求兩州執法

編譯徐薏茹／綜合3日電
最高院推翻羅訴韋德案後，維護墮胎權的民眾在大法官艾里托位於維州的住宅前抗議，警方站崗防生意外。（Getty Images）
最高院推翻羅訴韋德案後，維護墮胎權的民眾在大法官艾里托位於維州的住宅前抗議，警方站崗防生意外。（Getty Images）

聯邦最高法院法警長蓋兒‧科里(Gail Curley)已要求馬里蘭州維吉尼亞州政府執行法令，禁止群眾在大法官住家外抗議示威。

科里致函馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)、維吉尼亞州長楊京(Glenn Youngkin)及另兩名地方官員，信中寫到：「連續數周，大批示威群眾呼喊口號、使用擴音器、打鼓，在大法官住家外實行糾察(picket)。」信中指出維吉尼亞州馬里蘭州，以及蒙哥馬利郡(Montgomery)的法令禁止在大法官住處實施糾察，要求州政府指示警察執行法令。

最高院推翻羅訴韋德案後，維護墮胎權的民眾在大法官巴瑞特位於維州的住宅前抗議。（歐...
最高院推翻羅訴韋德案後，維護墮胎權的民眾在大法官巴瑞特位於維州的住宅前抗議。（歐新社）

自5月起，「羅訴韋德案」可能被最高法院推翻的意見書草案外洩後，大法官的住家便成為抗議的目標，科里表示示威活動自5月開始增加，並且在上周最高法院正式推翻「羅訴韋德案」後仍然持續。

一個月前，大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)馬里蘭住家附近發現一名來自加州的男子，身上攜帶刀槍及胡椒噴霧，男子承認預謀殺害大法官。

科里給蒙哥馬利郡郡長埃爾里奇(Marc Elrich)的信裡提到：「本周稍早，75名示威者晚間在蒙哥馬利郡一位大法官的家外大聲示威持續20到30分鐘，接著繼續在另一位大法官家門前示威30分鐘，當時群眾已增加到100人，最後返回前一位大法官家中再示威20分鐘。」埃爾里奇則表示自己未收到法警長的信，並質疑為何信件內容為何會洩漏給媒體，他表示會審視信內容並願意與科里討論。

最高院推翻羅訴韋德案後，維護墮胎權的民眾在大法官卡瓦諾位於馬州的住宅前抗議，警方...
最高院推翻羅訴韋德案後，維護墮胎權的民眾在大法官卡瓦諾位於馬州的住宅前抗議，警方站崗防生意外。（Getty Images）

同為共和黨籍的州長霍根、楊京先前紛紛表達對抗議活動的擔憂；５月時兩人聯合致函司法部長加蘭德(Merrick Garland)，要求提供聯邦執法資源，以維護大法官的安全，並執行一項聯邦法律，禁止意圖影響大法官的糾察活動。

霍根發言人日前表示，州長已經指揮州警「進一步審視顧及憲法第一修正案的執法選項」，他還說「如果法警長花時間探究這件事」，她會發現她援引的馬里蘭州法令的合憲性已經被州檢察長辦公室質疑。

楊京發言人說州長對法警長的要求表示歡迎。

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