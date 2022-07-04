我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反對川普再掌白宮 錢尼不排除2024參選總統

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

民意挺墮胎權卻被州議會卡關 選區重畫不公再成話題

編譯潘勛／綜合3日電
墮胎權不再由憲法保護、改交由各州議會自決之後，多州為了讓黨派候選人當選，而重畫選區；圖為威州民眾去年抗議選區畫分不公。（美聯社）
墮胎權不再由憲法保護、改交由各州議會自決之後，多州為了讓黨派候選人當選，而重畫選區；圖為威州民眾去年抗議選區畫分不公。（美聯社）

最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)判決先例，不再由憲法層級保護墮胎權，改交由各州議會自決之後，目前各州按2020年人口普查而重畫選區、偏利黨派候選人當選的現象，成為各界矚目的焦點。

美聯社3日報導，最高法院另在2019年判決，各州為偏利黨派候選人當選而重畫選區（俗稱「傑利蠑螈」Gerrymander，意指不公平重畫選區），自己無權干涉，因此今年期中選及未來十年當選的各級民意代表，是否真代表大多數民意，已令人生疑；各州州議會可能扭曲，或偏左，或偏右，偏利民主黨共和黨的狀況，悖離民意實情。

喬治華盛頓大學政治學者瓦爾沙(Chris Warshaw)指出，某些搖擺州如密西根及威斯康辛，因立法會由共和黨主持，墮胎可能變成非法；然而在民主黨畫好選區的州，墮胎法更偏自由派，可能大於州民所樂見。

民調指出，大多數美國民眾一般支持墮胎，只是很多人也認為該有所限制。各州有時被視為民主的實驗室，其制度與民眾最密切相關，公共政策在州內受到考驗，貼近民意才能生根茁壯。

威斯康辛州最新民調顯示，大多數威州民眾支持所有或大多數墮胎為合法；但威州1849年定有州法禁止墮胎，只有懷孕危及孕婦生命才能例外，該法自羅訴韋德案判決後一直沒執行，但現在判例遭推翻，所以墮胎權目前在州長及州議員選舉成為攻防政見。

威州民主黨籍州長艾佛斯(Tony Evers)支持上法院推翻陳舊的禁墮胎州法，6月還呼籲州立法會加開特別會，廢止舊州法，但共和黨占多數的州議會根本不考慮，立即休會。

非營利組織PlanScore分析指出，過去十年威斯康辛州立法會偏利共和黨的現象，為全國之最，按新畫選區，自2022年期中選開始可能延續下去。2018年選舉，州內主要選舉如州長及州檢察長，因不受傑利蠑螈影響，都由民主黨獲勝，但因2010年期選舉共和黨獲勝，大力重畫選區偏利自己，共和黨自此便控制州立法會。

墮胎 共和黨 民主黨

上一則

新冠下第3個國慶日 疫情未消失 假期後恐上升

下一則

氣候特使柯瑞：最高院裁決 拖慢美國減碳速度

延伸閱讀

世界晚報／慘 10歲女童遭強暴 胎兒有心跳被禁墮胎

世界晚報／慘 10歲女童遭強暴 胎兒有心跳被禁墮胎
修州憲保墮胎權、富人加稅等7提案 加州11月表決

修州憲保墮胎權、富人加稅等7提案 加州11月表決
紐約州9月起公共場所禁攜槍 墮胎權入州憲最快明年底生效

紐約州9月起公共場所禁攜槍 墮胎權入州憲最快明年底生效
禁墮胎 德州法官1周數變 診所說恢復高院又不行

禁墮胎 德州法官1周數變 診所說恢復高院又不行

熱門新聞

佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯(戴帽者)1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭(右一)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。(取自臉書)

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

2022-07-02 20:35
拜登總統表明繼續力挺烏克蘭，不過發言時不小心把瑞典說成瑞士。(美聯社)

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

2022-06-30 16:14
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

2022-06-27 13:32

超人氣

更多 >
南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車
倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己
曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變
13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程
200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請