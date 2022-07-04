民意挺墮胎權卻被州議會卡關 選區重畫不公再成話題

墮胎權不再由憲法保護、改交由各州議會自決之後，多州為了讓黨派候選人當選，而重畫選區；圖為威州民眾去年抗議選區畫分不公。（美聯社）

最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)判決先例，不再由憲法層級保護墮胎 權，改交由各州議會自決之後，目前各州按2020年人口普查而重畫選區、偏利黨派候選人當選的現象，成為各界矚目的焦點。

美聯社3日報導，最高法院另在2019年判決，各州為偏利黨派候選人當選而重畫選區（俗稱「傑利蠑螈」Gerrymander，意指不公平重畫選區），自己無權干涉，因此今年期中選及未來十年當選的各級民意代表，是否真代表大多數民意，已令人生疑；各州州議會可能扭曲，或偏左，或偏右，偏利民主黨 或共和黨 的狀況，悖離民意實情。

喬治華盛頓大學政治學者瓦爾沙(Chris Warshaw)指出，某些搖擺州如密西根及威斯康辛，因立法會由共和黨主持，墮胎可能變成非法；然而在民主黨畫好選區的州，墮胎法更偏自由派，可能大於州民所樂見。

民調指出，大多數美國民眾一般支持墮胎，只是很多人也認為該有所限制。各州有時被視為民主的實驗室，其制度與民眾最密切相關，公共政策在州內受到考驗，貼近民意才能生根茁壯。

威斯康辛州最新民調顯示，大多數威州民眾支持所有或大多數墮胎為合法；但威州1849年定有州法禁止墮胎，只有懷孕危及孕婦生命才能例外，該法自羅訴韋德案判決後一直沒執行，但現在判例遭推翻，所以墮胎權目前在州長及州議員選舉成為攻防政見。

威州民主黨籍州長艾佛斯(Tony Evers)支持上法院推翻陳舊的禁墮胎州法，6月還呼籲州立法會加開特別會，廢止舊州法，但共和黨占多數的州議會根本不考慮，立即休會。

非營利組織PlanScore分析指出，過去十年威斯康辛州立法會偏利共和黨的現象，為全國之最，按新畫選區，自2022年期中選開始可能延續下去。2018年選舉，州內主要選舉如州長及州檢察長，因不受傑利蠑螈影響，都由民主黨獲勝，但因2010年期選舉共和黨獲勝，大力重畫選區偏利自己，共和黨自此便控制州立法會。