挺墮胎權主戰場 轉到各州法院

憲法保障婦女墮胎權的重大判例「羅訴韋德案」被最高法院推翻，圖為婦女團體在法院外舉牌抗議。(Getty Images)

聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，代表墮胎 權益不再受到聯邦司法權保護；相關權益組織有鑑於此，將擴大且長期化戰線，目前的「主戰場」是各州法院，而他們的「長期戰場」，則是白宮及國會。

紐約時報報導，羅訴韋德案遭推翻後，十幾個州的嚴格限制墮胎法律將立即、或是即將生效，故相關權益組織目前在全國多地發起法律戰，請求州法院法官阻止法律施行。

截至1日，相關組織成功在佛州 、肯塔基、路易斯安納、猶他等州法院頒布臨時禁令，阻止嚴格限制墮胎的法律施行，但是在俄亥俄及德州則遭遇滑鐵盧。

在這些訴訟中，主張墮胎權的一方通常會向法院指出，州憲法對墮胎權的保護比美國憲法更為明確，例如佛州憲法明文保障隱私權，肯塔基州憲法提及身體自主權，全國民風數一數二保守的猶他州 ，憲法則有「組建家庭的權利」。

但是挑戰依然存在，各州法院頒布的禁令大多是暫時的，最終結果仍屬未知；全國計畫生育委員會(Planned Parenthood)猶他州執行長嘉利‧加洛威(Karrie Galloway)表示，他們好像一直在喊「將軍」，目前尚無法「將死」對方。

而在堪薩斯州，儘管堪州最高法院2019年確認，州憲法中「追求幸福的權利平等而不可剝奪」的條文保障墮胎權，但是當地反墮胎組織正在發起修憲，明文限制墮胎權；而從歷史上來看，這些群體的行動力往往更強。

站在墮胎權益這側的法律事務所Boies Schiller Flexner律師喬安娜‧萊特(Joanna Wright)就表示，民主就是要團結行動，因此要汲取反墮胎方那樣，能夠推翻羅訴韋德案的行動力。

儘管羅訴韋德案遭推翻，墮胎權益組織仍希望能重振旗鼓，遊說其他權力保障墮胎，除州法院外，另一大目標是說服拜登總統頒布公衛緊急狀態，要求衛生部介入服務，或是遊說國會通過「女性健康保護法案」(Women's Health Protection Act)，確保聯邦法規保障墮胎權。