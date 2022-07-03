我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

「秋天的童話」香港名導羅啟銳去世 享壽69歲

販毒集團控制 移民偷渡形成龐大產業鏈

編譯孫梁／綜合2日電
墨西哥和中美洲地區偷渡移民，已發展為龐大的產業，並使用貨櫃車等大型運輸工具，致使發生53個偷渡客德州喪命的慘案。圖為瓜地馬拉一名母親手持13歲兒子帕斯卡的照片，他在德州偷渡客慘案中，與也是13歲的表兄弟一同喪生。(美聯社)
墨西哥和中美洲地區偷渡移民，已發展為龐大的產業，並使用貨櫃車等大型運輸工具，致使發生53個偷渡客德州喪命的慘案。圖為瓜地馬拉一名母親手持13歲兒子帕斯卡的照片，他在德州偷渡客慘案中，與也是13歲的表兄弟一同喪生。(美聯社)

由於偷渡人口日益增多，墨西哥和中美洲地區的偷渡客已從過去的村落作坊式經營發展為龐大的產業，組織偷渡形成了產業鏈，為了將大量無證移民迅速運到美國，蛇頭與犯罪組織更緊密地合作，向控制偷渡路線的販毒幫派繳納過路費，並使用貨櫃車等大型運輸工具，致使發生53個偷渡客喪命的慘案。

偷渡美國的移民過去一年創下紀錄，美國的邊界管控導致偷渡更難，偷渡費用隨之大漲。宏都拉斯蛇頭的收費過去10年提高逾三倍，從每人4000元增至1萬3500元，聯合國2021年的研究顯示，中美洲三國瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多的移民一年約向蛇頭繳納17億元偷渡費。

蛇頭收取的大部分偷渡費是交給墨西哥販毒集團，以快速通過他們控制的通道，前墨西哥移民官員說，販毒組織對偷渡的控制過去兩年大幅加強。

美國緝毒署的前官員維吉爾(Mike Vigil)說，移民偷渡已成為販毒集團的重要業務，他們接管了小型偷渡組織並加以重組。華盛頓的移民政策研究所的專家表示，許多偷渡組織雖然沒有被接管，但要向販毒集團繳費。

部分蛇頭表示，他們拿到的偷渡費不到三分之一，約70%是運輸費和給了販毒集團。

沿墨西哥灣向北的一條主要偷渡路線是由海灣卡特爾(Gulf Cartel)販毒集團控制，他們像旅行社一樣，安排偷渡客使用沿途的安全屋，通過安全通道，不到15天可抵達美國。

宏都拉斯的一個蛇頭說，他過去數十年的業務是把移民送到洛杉磯和休士頓，每個人要付給墨西哥幫派600元，他通常是安排五人一組偷渡，付費3000元。這名蛇頭說，他將偷渡客送到約定地點後有人接待，並要向對方說出暗號，通常是幫派頭子的名字，否則偷渡客就會遭到傷害，女性被強暴和綁架。

蛇頭在穿越墨西哥的不同地區需要多次繳費，還要賄賂沿途的墨西哥軍警。沒有錢的移民是組成大篷車隊，希望以人數優勢免遭墨西哥幫派的傷害和躲過墨西哥當局的抓捕。但一個前蛇頭表示，大篷車的問題是他們更難運人。

美國移民部門認為，死在貨櫃車的移民據信已越過邊界在美國藏身，然後被裝上卡車送往北方。聖安東尼奧的國土安全部調查人員說，實現利潤的最大化不是運輸三、四個人，而是一輛車裝上100人。

偷渡客 移民 墨西哥

上一則

學者：調查或起訴川普 打亂兩黨選情

下一則

德州下令嚴檢邊界卡車 偷渡潮卻未減

延伸閱讀

全美首創 加州提供低收入無證客免費健保

全美首創 加州提供低收入無證客免費健保
匿名官員：死亡聯結車通過檢查站 移民已藏貨櫃

匿名官員：死亡聯結車通過檢查站 移民已藏貨櫃
賓州男路怒開槍 越南移民枉送命

賓州男路怒開槍 越南移民枉送命

無論身分 移民家暴及性侵受害者可獲法律援助、心理諮詢

無論身分 移民家暴及性侵受害者可獲法律援助、心理諮詢

熱門新聞

佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
拜登總統表明繼續力挺烏克蘭，不過發言時不小心把瑞典說成瑞士。(美聯社)

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

2022-06-30 16:14
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42
明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯(戴帽者)1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭(右一)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。(取自臉書)

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

2022-07-02 20:35
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

2022-06-27 13:32

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單