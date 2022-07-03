販毒集團控制 移民偷渡形成龐大產業鏈

墨西哥和中美洲地區偷渡移民，已發展為龐大的產業，並使用貨櫃車等大型運輸工具，致使發生53個偷渡客德州喪命的慘案。圖為瓜地馬拉一名母親手持13歲兒子帕斯卡的照片，他在德州偷渡客慘案中，與也是13歲的表兄弟一同喪生。(美聯社)

由於偷渡人口日益增多，墨西哥 和中美洲地區的偷渡客 已從過去的村落作坊式經營發展為龐大的產業，組織偷渡形成了產業鏈，為了將大量無證移民 迅速運到美國，蛇頭與犯罪組織更緊密地合作，向控制偷渡路線的販毒幫派繳納過路費，並使用貨櫃車等大型運輸工具，致使發生53個偷渡客喪命的慘案。

偷渡美國的移民過去一年創下紀錄，美國的邊界管控導致偷渡更難，偷渡費用隨之大漲。宏都拉斯蛇頭的收費過去10年提高逾三倍，從每人4000元增至1萬3500元，聯合國2021年的研究顯示，中美洲三國瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多的移民一年約向蛇頭繳納17億元偷渡費。

蛇頭收取的大部分偷渡費是交給墨西哥販毒集團，以快速通過他們控制的通道，前墨西哥移民官員說，販毒組織對偷渡的控制過去兩年大幅加強。

美國緝毒署的前官員維吉爾(Mike Vigil)說，移民偷渡已成為販毒集團的重要業務，他們接管了小型偷渡組織並加以重組。華盛頓的移民政策研究所的專家表示，許多偷渡組織雖然沒有被接管，但要向販毒集團繳費。

部分蛇頭表示，他們拿到的偷渡費不到三分之一，約70%是運輸費和給了販毒集團。

沿墨西哥灣向北的一條主要偷渡路線是由海灣卡特爾(Gulf Cartel)販毒集團控制，他們像旅行社一樣，安排偷渡客使用沿途的安全屋，通過安全通道，不到15天可抵達美國。

宏都拉斯的一個蛇頭說，他過去數十年的業務是把移民送到洛杉磯和休士頓，每個人要付給墨西哥幫派600元，他通常是安排五人一組偷渡，付費3000元。這名蛇頭說，他將偷渡客送到約定地點後有人接待，並要向對方說出暗號，通常是幫派頭子的名字，否則偷渡客就會遭到傷害，女性被強暴和綁架。

蛇頭在穿越墨西哥的不同地區需要多次繳費，還要賄賂沿途的墨西哥軍警。沒有錢的移民是組成大篷車隊，希望以人數優勢免遭墨西哥幫派的傷害和躲過墨西哥當局的抓捕。但一個前蛇頭表示，大篷車的問題是他們更難運人。

美國移民部門認為，死在貨櫃車的移民據信已越過邊界在美國藏身，然後被裝上卡車送往北方。聖安東尼奧的國土安全部調查人員說，實現利潤的最大化不是運輸三、四個人，而是一輛車裝上100人。