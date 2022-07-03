販毒集團控制 移民偷渡形成龐大產業鏈
由於偷渡人口日益增多，墨西哥和中美洲地區的偷渡客已從過去的村落作坊式經營發展為龐大的產業，組織偷渡形成了產業鏈，為了將大量無證移民迅速運到美國，蛇頭與犯罪組織更緊密地合作，向控制偷渡路線的販毒幫派繳納過路費，並使用貨櫃車等大型運輸工具，致使發生53個偷渡客喪命的慘案。
偷渡美國的移民過去一年創下紀錄，美國的邊界管控導致偷渡更難，偷渡費用隨之大漲。宏都拉斯蛇頭的收費過去10年提高逾三倍，從每人4000元增至1萬3500元，聯合國2021年的研究顯示，中美洲三國瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多的移民一年約向蛇頭繳納17億元偷渡費。
蛇頭收取的大部分偷渡費是交給墨西哥販毒集團，以快速通過他們控制的通道，前墨西哥移民官員說，販毒組織對偷渡的控制過去兩年大幅加強。
美國緝毒署的前官員維吉爾(Mike Vigil)說，移民偷渡已成為販毒集團的重要業務，他們接管了小型偷渡組織並加以重組。華盛頓的移民政策研究所的專家表示，許多偷渡組織雖然沒有被接管，但要向販毒集團繳費。
部分蛇頭表示，他們拿到的偷渡費不到三分之一，約70%是運輸費和給了販毒集團。
沿墨西哥灣向北的一條主要偷渡路線是由海灣卡特爾(Gulf Cartel)販毒集團控制，他們像旅行社一樣，安排偷渡客使用沿途的安全屋，通過安全通道，不到15天可抵達美國。
宏都拉斯的一個蛇頭說，他過去數十年的業務是把移民送到洛杉磯和休士頓，每個人要付給墨西哥幫派600元，他通常是安排五人一組偷渡，付費3000元。這名蛇頭說，他將偷渡客送到約定地點後有人接待，並要向對方說出暗號，通常是幫派頭子的名字，否則偷渡客就會遭到傷害，女性被強暴和綁架。
蛇頭在穿越墨西哥的不同地區需要多次繳費，還要賄賂沿途的墨西哥軍警。沒有錢的移民是組成大篷車隊，希望以人數優勢免遭墨西哥幫派的傷害和躲過墨西哥當局的抓捕。但一個前蛇頭表示，大篷車的問題是他們更難運人。
美國移民部門認為，死在貨櫃車的移民據信已越過邊界在美國藏身，然後被裝上卡車送往北方。聖安東尼奧的國土安全部調查人員說，實現利潤的最大化不是運輸三、四個人，而是一輛車裝上100人。
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