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熱死無證客 駕駛辯稱：不知車內空調系統壞掉

編譯柯立偉／綜合2日電
在聖安東尼奧發生的無證客熱死悲劇，據卡車司機說，他不知道貨櫃的空調失靈。(美聯社)
在聖安東尼奧發生的無證客熱死悲劇，據卡車司機說，他不知道貨櫃的空調失靈。(美聯社)

德州聖安東尼奧(San Antonio)上月27日發生無證移民在偷渡卡車上熱死53人的慘劇，現年45歲的卡車司機薩莫拉諾(Homero Zamorano)被捕後，官方於1日首度公開他的檔案照；官員表示，薩莫拉諾接受訊問時辯稱「不知道車內空調系統壞掉」。

法律專家指出，薩莫拉諾是否「確實不知」車內空調系統故障將與未來所定罪名有很大關係；由於事發當日聖安東尼奧室外平均溫度高達100度，密閉的卡車貨廂內溫度更可飆至150度，此一高溫依一般社會通念已足以熱死人，因此如果薩莫拉諾明知空調壞掉或無空調設備仍執意繼續行駛，即有殺人的不確定故意，可以殺人罪論處；但若確實不知空調故障，原則上只能成立過失致死罪。

薩莫拉諾是否如其所辯稱不知車內空調系統未正常運作尚有待證實，不過參與當日救援行動的聖安東尼奧消防局局長胡德(Charles Hood)說：「我在卡車貨廂內部沒有看到任何空調設備，裡面也看不到有水；我們抵達現場時，這些人虛弱到沒有辦法自己走出來求救，只能在那裡被動地等待幫助。」

本案承辦檢察官另表示，另一名28歲嫌疑人馬丁內斯(Christian Martinez)也因人口販運罪名被捕，馬丁內斯據信是與薩莫拉諾接頭的人蛇集團成員。

聯邦調查人員上月29日在法庭文件中指出，馬丁內斯在6月27日發送了一張「卡車貨運清單」的照片給薩莫拉諾，薩莫拉諾回傳說，「我會到老地方」；但之後幾小時兩人因不明原因失去聯繫，馬丁內斯不斷發訊息給薩莫拉諾，像是「老兄，打給我」，「你在哪，老兄」，都沒有獲得回應。

聯邦官員表示，目前正與各國領事館合作，將盡快通知家屬並協助家屬來美領回家人遺體。

薩莫拉諾目前分居中的妻子獲悉此事後非常震驚，向媒體表示：「薩莫拉諾是個好人，很訝異他涉入此案。」

駕車造成50餘名無證客悶死悲劇的卡車司機薩莫拉諾。(取自臉書)
駕車造成50餘名無證客悶死悲劇的卡車司機薩莫拉諾。(取自臉書)

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