德州下令嚴檢邊界卡車 偷渡潮卻未減

美墨邊界每天通過的車輛眾多，無法嚴查每一輛卡車。(Getty Images)

6月27日造成53人死亡的美國史上最大宗移民 偷渡死亡悲劇，凸顯了德州 邊防機構確保邊境 安全的局限性。悲劇發生後，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)下令州警檢查更多卡車，擴大他一年前耗資30億元執行的「孤星行動」(Operation Lone Star)。但艾伯特沒有提供有關檢查範圍或地點的詳細信息，德州國民兵也沒有檢查每一輛進入德州的聯結卡車。

美聯社報導，艾伯特這一年推出的強硬計畫，擴大了德州國民警衛隊執行邊境安全任務的逮捕權，還把移民直接用巴士載去華府；但這一年來越境人數仍然居高不下，美國南部邊境過境點越境人次甚至達到或接近約20年來最高水平；5月南部邊境攔截移民人次近24萬，比一年前增三分之一。

即將在11月爭取連任州長的艾伯特將矛頭指向拜登總統，但移民倡議者不同意艾伯特的批評。

官員指出，美國當局今年1月至5月阻止移民非法越境52萬3000次，高於去年同期的41萬7000次。艾伯特聲稱他要「把移民問題帶到國會門口」，自4月至今，約3000位無證移民被艾伯特載去華府，花費逾500萬元。

民主黨籍德州參議員古鐵雷斯(Roland Gutierrez)談到他的聖安東尼奧選區發現了被遺棄的卡車，他說：「艾伯特只是耍花招，沒有真正解決方案；據說他已花費超過100億元來保護邊境，卻沒有做任何事來解決問題。」

艾伯特之前擴大德州國民兵逮捕權力的卡車檢查工作，曾引起廣泛反對。後來艾伯特與墨西哥相臨的四個鄰州州長簽署協議後，停止檢查；但他也警告，如果沒有看到改善，可能會重新實施檢查。

27日艾伯特被媒體問及此事時表示，「責任可能很快就會到來。」他還指責墨西哥聯邦政府，指對方需要做得更多。

艾伯特表示，行動總體是成功的，逾4000名無證移民因國家刑事非法侵入罪名、1萬4000名因重罪和毒品緝獲罪名被捕。他還說，德州過去一年拒絕了逾2萬2000名移民。

6月27日53人死亡的最大宗走私偷渡移民死亡案發生前，德州移民偷渡死亡人數最高的一次發生在2003年，當時聖安東尼奧西南約100英里處的一輛悶熱卡車中發現了19具屍體。協助起訴該案的前聯邦檢察官律師瓦登(Jeff Vaden)表示，走私偷渡移民的判刑不夠重，「對鋌而走險的人沒有威懾作用。」