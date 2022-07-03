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學者：調查或起訴川普 打亂兩黨選情

記者顏伶如／綜合報導
新聞周刊1日報導，眾院調查國會暴亂特別委員會持續透過證人證詞，讓先前不為人知的震撼內幕公諸於世，前總統川普是否將被起訴，備受矚目。(Getty Images)
新聞周刊1日報導，眾院調查國會暴亂特別委員會持續透過證人證詞，讓先前不為人知的震撼內幕公諸於世，前總統川普是否將被起訴，備受矚目。(Getty Images)

新聞周刊(Newsweek)1日報導，眾院調查國會暴亂特別委員會持續透過證人證詞，讓先前不為人知的震撼內幕公諸於世，前總統川普是否將被起訴，備受矚目。民主黨眼前面臨的挑戰是，對川普展開司法究責的方式將直接影響民主黨選情，但若選擇不起訴川普，則要在2024年大選與川普再次對決。

前任白宮助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)本周稍早在調查委員會公聽會上作證時指出，前白宮律師西波隆(Pat Cipollone)2021年1月6日當天曾經警告說，川普絕對不能前往國會，「如果去的話，所有能夠想像得到的罪名，我們都會遭到起訴」。

新聞周刊分析，政治專家認為，對於拜登總統而言，倘若下令司法部調查或起訴川普，將是非常不適當的行動，從目前發展看來，拜登也不可能這麼做。然而，拜登先前談話裡曾透露，川普對美國民主具有威脅，司法部如果發現有犯罪證據，司法部長加蘭德(Merrick Garland)可以下令對川普啟動調查，川普如果遭到司法部調查或起訴，2022年期中選舉將受到嚴重影響。

報導指出，司法部對川普及川普盟友做出任何動作，外界都會解讀為存有政治動機，民主黨已經被看壞的期中選舉選情，恐怕雪上加霜。

康乃爾大學(Cornell University)政府政治副教授巴特曼(David A. Bateman)接受訪問時說，如果調查或起訴川普，民主黨、共和黨的期中選舉選情都會被打亂。他說，目前全國各地的民主黨候選人，絕大多數都不覺得抨擊川普是最佳選舉策略，除了少數特例之外。

他表示，在某些選舉當中，民主黨可以把共和黨對手塑造成「川普傀儡」並展開攻擊，但在競爭激烈選區的現任民主黨籍國會議員，則可能以跟選民有切身相關的地方議題為主軸，「畢竟全國層級的大環境，氛圍對民主黨並不利」。

倫敦大學大學學院(University College London)美國政治研究中心(Centre on U.S. Politics)創辦主任吉弗特(Thomas Gift)受訪時說，要起訴川普其實頗為困難，司法部必須符合極高標準，才能站得住腳。他說：「起訴川普的過程中，充滿許多政治與法律層面的隱藏危機，加蘭德若選擇這條路，最重要的關鍵就是必須步步為營，不能出錯。」

吉弗特指出，對於民主黨來說，比起訴川普更糟糕的發展，可能就是起訴了川普，但後來卻敗訴。

吉弗特分析，川普確有「重大瀆職行為」(extraordinary acts of malfeasance)，可是從現有證據看來，還不足以讓川普能夠直接定罪，「這並不是一目了然的法律案件(open-and-shut legal case)」。他說，煽動暴力及密謀叛國的刑事起訴標準都相當嚴格，如果加蘭德沒有再三確認肯定勝訴，司法部最佳策略是打消起訴。

加拿大英屬哥倫比亞大學(The University of British Columbia, UBC)政治學者奎爾克(Paul Quirk)受訪時說，從拜登的角度來看，面對是否起訴川普，目前處於尷尬。他說，拜登已經指出為了保護民主，必須擋下川普及支持「讓美國再度偉大」(MAGA)號召的共和黨人破壞公平選舉，國會暴亂調查委員會也提供大量證據與證人證詞，「但拜登政府的司法部到底要怎麼做，現在完全不明朗」。

奎爾克說：「加蘭德可能害怕做出行動可能讓外界解讀為政治追殺，可是就像某些批評人士所講的，沒有行動所透露的意涵，其實也帶有政治動機。」他表示，如果不對曾經企圖推翻選舉的相關人士究責，在許多州的共和黨人將變得更大膽，因為這些人已經忙著設法操弄2022年期中選舉及2024年大選，儼然成為美國民主面臨的最大威脅。

川普 民主黨 司法部

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