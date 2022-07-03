川普可能提前宣布再戰2024 保守派警告德桑提斯勿輕舉妄動

為緩和國會暴亂調查委員會的壓力，川普可能會提早宣布再戰2024。圖為川普在伊利諾州進行造勢活動。(美聯社)

眾院國會暴亂調查委員會秀出越來越多對前總統川普 不利的證據，共和黨 陣營已經抱持預期心態，川普可能提前宣布再戰2024。

雖然許多共和黨人歡迎川普再度問鼎白宮，但川普如果再次宣布參選，恐將讓黨內意見分歧更加深化。如果共和黨想贏回執政權，川普是否為最佳候選人，黨內出現不同聲音。川普宣布參選是否讓共和黨搶攻期中選舉變得失焦、是否將威脅美國民主，黨內看法也不一致。

卸任之後，川普對於是否再度參選透露頗有意願的態度，過去一年間也持續跑行程。過去幾周，隨著國會暴亂調查加強力道，調查委員會公聽會又頻頻爆料，直指川普對2021年1月6日的暴力威脅毫不在乎，甚至拒絕阻止群眾叛亂，川普的行程也變得密集。

最近共和黨各州初選裡，川普看著他推薦的某些候選人落敗。某些有意挑戰川普的共和黨同僚因此燃起希望，研判昔日一手掌握黨內大權的川普，支持群眾可能已經流失。

不過，消息人士透露，近來各種發展都沒有讓川普變得卻步，反而讓川普更加堅定打算再度成為共和黨的最高領袖，川普希望能突破負面新聞包圍，還希望從潛在對手身上搶回注意力，例如受到共和黨金主與選民青睞的佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)。

但是德桑提斯的走向，馬上就遭到極右派的抵制。雅虎新聞報導，極右的媒體Newsmax電視當家評論員凱利(Greg Kelly)上周在節目中警告德桑提斯，不要輕舉妄動，不要2021挑戰川普 。他說，德桑提斯很能幹，也有才華，前程無量，「我希望他有天可成為總統，但是目前不要」。他說，雖然德桑提斯很可能會出馬競選，「但我還希望他2024還是不要出馬」。

凱利說州長還年輕，才43歲，機會很多，需要更多歷練，而且不少人認為德桑提斯是「職業政客」，他抄襲川普太多地方。

接近川普的共和黨知情人士說，川普認為正式宣布角逐2024總統大選，有助於強化他對國會暴亂的說法，也就是調查行動是出自政治動機。

如果川普宣布參選，將在共和黨眾多有意爭取2024年大位的名單中，輕易站上領先地位。民調統計顯示，川普在共和黨選民當中，支持度大約在80%左右。然而，某些跡象顯示，越來越多共和黨選民如今也在考慮除了川普之外的其他選擇。

曾經擔任密西西比州州長長達8年的前任共和黨全國委員會(Republican National Committee)主席巴布爾(Haley Barbour)分析：「任何人都沒有絕對把握。」

川普宣布參選的確切時間為何，目前無法得知。消息人士說，川普日前讓某些顧問感到意外，因為川普說可能透過社群媒體宣布參選，但這個決定卻沒有事先與幕僚商量。川普助理現在忙著在這個月裡打造一支具備基本架構的競選團隊，希望趕得上川普的參選宣布。