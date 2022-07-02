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研究女性失智症 找到關鍵基因

記者張聲肇／綜合報導
美國失智症患者大多是女性，圖為紐約市布朗士區一個老人中心收容的失智病人(右)。(美聯社)
美國失智症患者大多是女性，圖為紐約市布朗士區一個老人中心收容的失智病人(右)。(美聯社)

全美國約有650萬人罹患嚴重的失智症，其中三分之二是女性，而科學家找到可能導致女性罹患失智症的基因，此一發現有助醫生依「個案」建議預防腦部退化的法。

這個名為MGMT(O6-Methylguanine-DNA-methyltransferase)的基因，無論對男性或女性，在修復體內DNA損傷時，都很重要，但研究人員發現，它跟男性阿茲海默症沒甚麼關聯。

本研究資深作者、波士頓大學醫學院生物醫療基因學首席教授法瑞爾( Lindsay Farrer)說，這是針對女性做的研究，很有可能確定了什麼是導致女性阿茲海默症「最強大」的基因風險。

佛州大西洋大學醫學院阿茲海默預防診所主任艾薩克森( Richard Isaacson)說，基於APOE ε4 和 MGMT兩大基因風險因素，加上停經期雌激素分泌頓減的性別因素，女性比男性更易罹患失智症。他說，APOE ε4基因已被認定，是65歲以上老人失智的最大風險因素，「對女性尤然。」

可是，許多有這基因的女性也不會失智，沒有這基因的女性仍可能失智，艾薩克森說，「或許MGMT是預測女性失智症整個環節中，被遺漏的重要環節，有待進一步研究。」

這項研究刊載於30日出版的「阿茲海默症與失智：阿茲海默協會期刊」。

專家根據本研究的新發現，建議女性聽從醫生意見，確定兩大風險基因當中，哪一個對自己未來罹患失智症的影響比較大，然後採取「及早應對」之策。

預防方法包括盡量讓血壓、膽固醇、血糖指數保持在正常的範圍。艾薩克森也建議考慮荷爾蒙療法，生活方式朝「有利腦部健康」方向調整，例如，經常運動、地中海飲食、適量睡眠、減壓操等。

康乃爾醫院-紐約長老會阿茲海默預防診所神經科學家奈奧提斯(Kellyann Niotis)說，醫學界很快就可為女性做更完整的基因檢測，更準確的研判風險因素，據以提出保護腦部的具體作法。

失智 醫學 阿茲海默症

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