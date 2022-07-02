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成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

編譯盧炯燊／綜合1日電
研究指出，充足睡眠可以保持心臟健康。(Getty Images)
研究指出，充足睡眠可以保持心臟健康。(Getty Images)

心臟病是美國的主要死亡原因之一，最新研究指出，睡眠在維持最佳心臟健康方面具有關鍵作用；為此美國心臟協會(American Heart Association，AHA)宣布，將睡眠列入心血管健康的檢查表內。

AHA 於2010年首次定義了七種健康行為和因素，稱為「生命七要素」(Life's Essential 7)，包括血壓血糖、血脂、體重指數、尼古丁暴露、身體活動、飲食等，經過12年的研究後，現在新加入睡眠，因而現稱為「生命八要素」(Life's Essential 8)。

AHA主席瓊斯(Donald M. Lloyd-Jones)表示，睡眠持續時間的新指標，是反映出最新的研究結果，擁有更健康睡眠模式的人，會有更佳的健康因素，處理例如體重、血壓及二型糖尿病的風險。

他又說，隨著科技的進步，有需要者可以穿戴某些設備，能夠可靠地、定期地監測他們的睡眠習慣，從而改善睡眠質素。

AHA指出，為確保心臟健康，成年人每晚應該睡七到九個小時，五歲及以下的兒童應要有10至16小時的睡眠，6至12歲的兒童需要睡眠9至12小時，13至18歲的青少年需要8至10小時。

但睡得多也不等於健康，研究表明，不適當的睡眠時間、睡眠過多或過少，都與冠心病和不良心理健康有關。

除了新加入睡眠之外，AHA也更新了其他幾個心臟健康指標，在飲食、尼古丁暴露、血脂和血糖也作了更新。例如，以前的尼古丁指標僅監測傳統菸草，例如香菸的吸食，現在則增加了電子菸或電子菸設備的使用。

心臟病是美國死亡的主要原因之一，而最近的一項研究發現，美國人的心血管健康處於低水平；根據 AHA最新的「生命八要素」指標清單，美國約有80%的人的心臟健康狀況為中低程度。

心臟病 血壓 血糖

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