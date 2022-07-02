各州法規混亂 墮胎深恐觸法 婦女跨州尋求墮胎選擇逐漸減少

各州墮胎法令混亂，診所及病人都戰戰兢兢，恐怕一不小心就會觸法。圖為伊利諾州的一個墮胎診所。(Getty Images)

自聯邦最高法院上周推翻墮胎 權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，各州不一的墮胎法律與提供管道引發混亂，全國墮胎診所與尋求墮胎服務的病人1日仍充滿困惑且戰戰兢兢，害怕誤觸法律。

佛羅里達州禁止妊娠15周以上的墮胎法1日生效，此前一位法官稱該法違反佛州 憲法，並稱下周將簽署暫時令阻止該法；這對南部可能有廣大意義，佛州比鄰州提供更多墮胎權。

肯塔基州的墮胎權失而復得，該州6月24日啟動近乎全面禁止墮胎的觸發法，但一位法官30日阻擋該法，這表示肯州僅有的兩家墮胎診所可暫時恢復看診。

休士頓一位法官表示，德州 人尚有妊娠六周內的墮胎權，部分診所因此暫時恢復看診，但德州幾乎禁所有墮胎的新禁令可能在未來幾周生效。

尋求墮胎的美國人近期將繼續面臨混亂的墮胎法，有些州才裁決支持墮胎權，該州墮胎診所就會湧入大量來自其他州的新病人。

不過就算婦女跨州尋求墮胎，其墮胎選擇可能也逐漸減少，因為訴訟可能隨之而來。蒙大拿州計畫生育(Planned Parenthood of Montana)診所本周停止為禁墮胎州的病人進行墮胎手術，以因應快速變化的法律環境，降低診所、職員與病人的風險。

舊金山加州大學「促進生殖健康新標準」研究團隊主任格鲁斯曼(Daniel Grossman)表示：「墮胎診所充滿疑惑，憂心恐面臨風險，他們試圖降低法律負擔，以提供照護給有需要的人。」

自2000年後，墮胎藥物便是終止妊娠的最常見方式，但如今取得墮胎藥物也成為墮胎權的新戰場，拜登政府主張各州不能禁止獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准的墮胎藥物。

南達科他州墮胎維權人士佛洛倫(Kim Floren)表示，這些墮胎法的目的就是要嚇阻民眾，「實際執法的後勤情況恐是場惡夢，但他們仰賴的是人民的恐懼。」