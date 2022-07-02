我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

拜登警告：紅州可能逮越州墮胎婦 聯邦將提供墮胎藥

編譯徐薏茹／綜合1日電
拜登總統(左下)在白宮與民主黨籍州長連線舉行視訊會議，要求盡力保護婦女墮胎權利。(美聯社)
拜登總統(左下)在白宮與民主黨籍州長連線舉行視訊會議，要求盡力保護婦女墮胎權利。(美聯社)

拜登總統1日與幾位民主黨籍州長就婦女墮胎權舉行線上會議，拜登表示擔心未來部分州可能逮捕跨州尋求墮胎的孕婦。

最高法院上月24日推翻提供婦女墮胎保護的羅訴韋德案後，13個共和黨州隨即實施墮胎相關「自動生效法」(trigger law，觸發法)，禁止或嚴格限制墮胎手術；這13州的婦女可能必須到其他合法州尋求人工流產。

拜登在1日的會議上指出：「當第一個州試圖逮捕跨越州界以獲得醫療服務的婦女時，人們將感到震驚。」

「而我不覺得大家相信這件事會發生，但這確實會成真，這將向全國發出一項訊息：這是一件超乎想像的重大事件。我的意思是，這會影響所有人的基本權利。」

拜登表示，聯邦政府將採取行動保護必須跨州獲得墮胎手術的婦女，並確保婦女在實施限制令的州能得到藥物。

新墨西哥州州長葛里申(Michelle Lujan Grisham)在會議中聲明，新墨西哥「不會配合」其他州追蹤接受墮胎手術的婦女以進行懲處，她表示：「我們不會引渡」。

墮胎權利團體已經在多州行動，希望維護婦女墮胎的權利。

佛羅里達、路易斯安納、德州、猶他州的法官已經發布禁制令，防止這些州實施新的墮胎限制令；俄亥俄州最高法院1日則拒絕阻擋該共和黨州執行墮胎禁令。

紐約州長霍楚在會議中說「僅有的少數幾州」將照顧全國婦女的健康，她表示：「這對美國女性來說是生死攸關的問題。」

拜登另外在會議上透露參院沒有足夠的票數廢除「費力把事拖」(filibuster)規則，好讓墮胎權正式立法。

墮胎 拜登 手術

上一則

線上墮胎諮詢激增 墮胎藥也傳囤購

下一則

撤離時在機場失散 阿富汗8歲童10個月後終抵加州團圓

延伸閱讀

拜登警告：紅州可能逮捕跨州墮胎婦 聯邦將供墮胎藥

拜登警告：紅州可能逮捕跨州墮胎婦 聯邦將供墮胎藥
內有高通膨、外有烏俄戰 民調：71%不希望拜登連任

內有高通膨、外有烏俄戰 民調：71%不希望拜登連任
分析：要起訴川普還是選舉對決？民主黨面臨困難抉擇

分析：要起訴川普還是選舉對決？民主黨面臨困難抉擇
最高院否決EPA權力 重創拜登對抗氣候變遷工具

最高院否決EPA權力 重創拜登對抗氣候變遷工具

熱門新聞

佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
拜登總統表明繼續力挺烏克蘭，不過發言時不小心把瑞典說成瑞士。(美聯社)

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

2022-06-30 16:14
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42
參議員麥康諾(左)、前總統川普(右)。（美聯社、Getty Images）

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

2022-06-25 09:32
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

2022-06-27 13:32

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%