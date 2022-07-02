線上墮胎諮詢激增 墮胎藥也傳囤購

「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)遭最高法院推翻後，竟也推動「線上」事業發展，包括線上墮胎 諮詢，或是線上避孕藥、墮胎藥等網站平台瀏覽量激增，網路上甚至傳出要囤貨的聲音，讓部分業者祭出限購，而生育相關學者則呼籲民眾勿囤積，避免影響到真正有需要的婦女。

網站分析平台Similarweb的數據顯示，羅訴韋德案將遭推翻的意見書5月外洩後，線上墮胎諮詢服務當月的瀏覽量較前月暴增456%，到6月再增加20%，瀏覽量達到530萬次；其中6月24日羅訴韋德案遭推翻當天，線上墮胎諮詢服務的瀏覽量較前日增加2585%至43萬6727次，隔日再增加逾50%。

幾個主要線上墮胎諮詢服務平台中，Choix瀏覽量自羅訴韋德案遭推翻以來增加600%；Just The Pill通常一天的預約量為20至25人次，但是羅訴韋德案遭推翻的四天內，總預約量超過260人次；Hey Jane在6月的網站瀏覽量則較前月增加近900%。

線上諮詢服務瀏覽量激增，也將同步推動墮胎藥的流通，而需求同步增長的則是避孕藥；為了避免避孕藥出現缺貨潮，包括沃爾瑪 (Walmart)，CVS、Rite Aid等藥房連鎖，以及線上購物平台亞馬遜 (Amazon)等均祭出限購令。

CVS和Rite Aid藥局限制每人購買三組、沃爾瑪每人限購十組，亞馬遜每人每周限購三組。

CVS發言人表示，限購是要確保店內及網購的避孕藥庫存，能夠滿足廣大消費者的需求；沃爾瑪發言人則表示，公司因應「供需調整」限購數量；Rite Aid則說，店內及網購通路都因為需求增加而祭出限購令。

墮胎權遭最高法院撤銷後，社群平台上掀起兩派意見與討論，即鼓勵與不鼓勵囤積事後藥；「全國計畫生育委員會」(Planned Parenthood)學者則建議民眾不要囤貨，畢竟事後藥的保存期限短，且可能影響到真正有緊急需求的女性。