我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

俄軍撤離蛇島稱「善意」 烏駁：炸毀俄雷達軍車 驅離要地

編譯盧炯燊／綜合30日電
烏克蘭位於黑海的戰略要衝「蛇島」，俄羅斯疑攻擊受挫，30日宣布撤離。（Getty Images）
烏克蘭位於黑海的戰略要衝「蛇島」，俄羅斯疑攻擊受挫，30日宣布撤離。（Getty Images）

俄羅斯30日宣布撤離烏克蘭位於黑海的戰略要衝「蛇島」(Snake Island)，俄方聲稱表達「善意態度」，讓烏克蘭穀物自黑海輸出；不過烏克蘭軍方指出，烏軍在早前的攻擊行動中，摧毀俄羅斯的Pantsir防空系統、雷達站及多輛軍用車輛，俄軍被迫撤離。

俄軍在戰爭初期就佔領離烏南海岸約130公里的蛇島，儘管烏軍間歇性發動攻擊，但基本上仍由俄軍控制。據未經證實的消息指出，烏軍上周使用美國提供的「海馬士多管火箭系統」(HIMARS) 發動攻擊，重創島上俄軍。

烏軍高級將領格羅莫夫(Oleksiy Gromov)表示，俄羅斯占領軍無法承受烏軍火炮、導彈和航空部隊的攻擊，現已撤離蛇島，敖德薩(Odesa)地區完全解放。他又說基輔計畫向蛇島派駐軍隊，但沒說明具體時間及人數。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼(Valery Zaluzhny)感謝敖德薩地區的守軍立下大功，竭力採取為解放蛇島所需措施。

總統澤倫斯基認為，俄軍撤走並不能保證黑海地區的安全，但起碼限制了俄軍在該地區的活動。他又說會一步一步的將俄羅斯趕出烏克蘭的海洋、土地、天空。

蛇島為黑海戰略前哨，面積僅0.17平方公里，位處一條繁忙的航道，俄羅斯在戰爭開始時即控制此島，將其用作攻擊敖德薩的陣地，也阻止了烏克蘭經此水道運出農作物。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)中將則說，撤軍是為了表明莫斯科並未阻撓聯合國推動設立人道走廊的行動，以便從烏克蘭出口農作物。

一直以來，烏克蘭及西方指責俄羅斯封鎖烏克蘭港口阻止糧食出口，導致全球出現糧食危機，但俄方指是烏克蘭在黑海航道佈雷，烏方需要清除水雷以確保安全航行。

與此同時，一艘載有7000公噸穀物的商船從俄羅斯占領的扎波羅熱省(Zaporizhzhia)伯德揚斯克港口駛出。這是俄烏戰爭爆發以來，第一批出口的烏克蘭穀物。

扎波羅熱省政府首長巴里特斯基(Evgeny Balitsky)指這批穀物是運向友好國家，又說俄國黑海艦隊確保這艘商船的航行安全，伯德揚斯克港已完成掃雷。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

明州扶貧實驗擴大 聖保羅市補助999個家庭 分3組對照

下一則

香港主權移交25年╱3年3變 二次回歸 走到關鍵路口

延伸閱讀

莫斯科新商場不見國際時尚品牌 俄國消費者坦然

莫斯科新商場不見國際時尚品牌 俄國消費者坦然
英國再增烏克蘭軍援 數百烏軍在英完成軍事訓練

英國再增烏克蘭軍援 數百烏軍在英完成軍事訓練
烏克蘭：俄入侵後最大規模換囚 144名烏軍獲釋

烏克蘭：俄入侵後最大規模換囚 144名烏軍獲釋
美國家情報總監：俄攻烏有進展無突破 雙方還有得打

美國家情報總監：俄攻烏有進展無突破 雙方還有得打

熱門新聞

奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42
參議員麥康諾(左)、前總統川普(右)。（美聯社、Getty Images）

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

2022-06-25 09:32

超人氣

更多 >
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造
美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出

美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出
南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手

南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手