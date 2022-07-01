俄軍撤離蛇島稱「善意」 烏駁：炸毀俄雷達軍車 驅離要地

烏克蘭位於黑海的戰略要衝「蛇島」，俄羅斯疑攻擊受挫，30日宣布撤離。（Getty Images）

俄羅斯 30日宣布撤離烏克蘭 位於黑海的戰略要衝「蛇島」(Snake Island)，俄方聲稱表達「善意態度」，讓烏克蘭穀物自黑海輸出；不過烏克蘭軍方指出，烏軍在早前的攻擊行動中，摧毀俄羅斯的Pantsir防空系統、雷達站及多輛軍用車輛，俄軍被迫撤離。

俄軍在戰爭初期就佔領離烏南海岸約130公里的蛇島，儘管烏軍間歇性發動攻擊，但基本上仍由俄軍控制。據未經證實的消息指出，烏軍上周使用美國提供的「海馬士多管火箭系統」(HIMARS) 發動攻擊，重創島上俄軍。

烏軍高級將領格羅莫夫(Oleksiy Gromov)表示，俄羅斯占領軍無法承受烏軍火炮、導彈和航空部隊的攻擊，現已撤離蛇島，敖德薩(Odesa)地區完全解放。他又說基輔計畫向蛇島派駐軍隊，但沒說明具體時間及人數。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼(Valery Zaluzhny)感謝敖德薩地區的守軍立下大功，竭力採取為解放蛇島所需措施。

總統澤倫斯基 認為，俄軍撤走並不能保證黑海地區的安全，但起碼限制了俄軍在該地區的活動。他又說會一步一步的將俄羅斯趕出烏克蘭的海洋、土地、天空。

蛇島為黑海戰略前哨，面積僅0.17平方公里，位處一條繁忙的航道，俄羅斯在戰爭開始時即控制此島，將其用作攻擊敖德薩的陣地，也阻止了烏克蘭經此水道運出農作物。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)中將則說，撤軍是為了表明莫斯科並未阻撓聯合國推動設立人道走廊的行動，以便從烏克蘭出口農作物。

一直以來，烏克蘭及西方指責俄羅斯封鎖烏克蘭港口阻止糧食出口，導致全球出現糧食危機，但俄方指是烏克蘭在黑海航道佈雷，烏方需要清除水雷以確保安全航行。

與此同時，一艘載有7000公噸穀物的商船從俄羅斯占領的扎波羅熱省(Zaporizhzhia)伯德揚斯克港口駛出。這是俄烏戰爭爆發以來，第一批出口的烏克蘭穀物。

扎波羅熱省政府首長巴里特斯基(Evgeny Balitsky)指這批穀物是運向友好國家，又說俄國黑海艦隊確保這艘商船的航行安全，伯德揚斯克港已完成掃雷。