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打赤膊照在G7被嘲笑 普亭：他們敢露胸才噁心

記者張聲肇／綜合報導
俄羅斯總統普亭度假釣魚時打赤膊遭嘲諷後，他反擊G7領袖「敢露胸才令人作嘔」 。（美聯社）
俄羅斯總統普亭度假釣魚時打赤膊遭嘲諷後，他反擊G7領袖「敢露胸才令人作嘔」 。（美聯社）

七大工業國(G7)領袖在峰會期間，嘲諷俄國總統普亭打赤膊騎馬的照片，普亭反譏說，他們敢露胸的話，才令人作嘔。

英國首相強生和加拿大總理杜魯多嘲諷普亭的影片，在網路上廣為流傳；強生開玩笑說，G7的領導人也該脫下衣服，讓大家明白，「我們比普亭還硬朗。」杜魯多回應說，「我們也來拍張袒胸露乳騎在馬背上的團體照」，對比大家熟悉的那張普亭2009年8月3日在西伯利亞Kyzyl郊外留下的赤膊騎馬照。

趁機教訓G7領袖身材不夠看

美聯社報導，正在土庫曼訪問的普亭得知這個消息後，回應道，「我不知道他們要脫到哪裡為止，腰圍以上呢，還是腰圍以下？不過我想，他們不論怎麼脫，一定難看死了。」

普亭趁機教訓運動量不夠的G7國家元首，說要培養好看的體型，「你得戒掉酗酒等劣習，做體能訓練，多運動。」

現年69歲的普亭向來講究的，不是高富帥而是「雄壯威武」形象，因此外界才得一窺他在西伯利亞渡假時打赤膊的「戶外男」之類的照片；網路也盛傳他展現柔道黑帶功力的影片。他揮兵侵略烏克蘭後，健康狀況不佳的流言從未停止，但目前毫無證據顯示他健康有問題。

用這張 普亭2009年在西伯利亞赤膊騎馬照遭G7領袖嘲諷後，他反擊G7領袖「敢...
用這張 普亭2009年在西伯利亞赤膊騎馬照遭G7領袖嘲諷後，他反擊G7領袖「敢露胸才令人作嘔」。（Getty Images）

G7從2014年起，因他入侵克里米亞，展現對烏克蘭的敵意，就不邀他參加峰會；他入侵烏克蘭後，歐美日等先進工業民主國更對俄國祭出最強烈的制裁措施。

北約組織元首也在馬德里G7峰會期間確定了芬蘭和瑞典加入，實現了普亭最痛恨的「北約東擴」夢魘，普亭就是以烏克蘭想加入北約當理由進攻烏克蘭，也曾對芬蘭和瑞典加入北約發下狠話，聲稱俄國不會容忍。

但是，根據衛報報導，普亭在土庫曼對這件事的回應是：「和烏克蘭不同，我們對瑞典和芬蘭沒什麼問題，如果芬蘭和瑞典要加入（北約），它們可以加入。看它們自己，想加入啥組織都不是問題。」

不過，他警告說，「如果軍事力量（作戰部隊）和軍事設施部署到那裡，我們也會相對稱回應，根據恐怖份子對我們提高的威脅，同樣提高我們對他們的威脅。」

普亭 G7 烏克蘭

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