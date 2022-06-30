哈欽森驚天爆料 供司法部啟動調查川普

哈欽森28日在國會調查委員會上作證，爆出多重驚人內幕。(Getty Images)

法律專家說，前白宮助理哈欽森 (Cassidy Hutchinson)對眾院調查國會暴動特別委員會作證時，揭露關於前總統川普 驚天大爆料，足以讓司法部 擴大對國會暴動前後和當時的情形的刑事調查。

前任司法部資深律師勞夫曼(David Laufman)分析，哈欽森的證詞包含具有可信度的訊息，足以讓偵辦密謀煽動叛亂罪的檢察官，將川普視為可以啟動調查的對象。

不少法律專家也普遍同意，哈欽森作證的聽證會已經讓川普遭到司法部調查的可能性大幅提高，至於川普可能面臨哪些罪名，專家們則看法不一。

前聯邦檢察官馬瑞歐提(Renato Mariotti)表示，哈欽森證詞提供的資訊可以做為司法機關的調查參考，追查川普是否會因煽動暴力而遭起訴。

對於川普及挺川盟友企圖推翻拜登贏得2020年總統大選的企圖，司法部長加蘭德(Merrick Garland)在過去幾個月始終不願透露調查2021年1月6日國會暴動的檢察官團隊是否考慮調查川普；不過最近幾天，聯邦探員已經發布多道搜索令及傳票，也在全美各地對證人進行訪談，種種跡象顯示調查行動可能逼近川普核心圈幕僚。

勞夫曼說，哈欽森宣誓證詞可以讓檢察官的調查行動升高到另一個層次，因為證詞內容直指川普知道暴力事件即將發生。他說，司法部最終能否能在超越合理懷疑(beyond a reasonable doubt)前提下，證明川普加入密謀叛亂，則仍有待觀察，「因為這個標準對檢察官與司法部來說，要求是非常高的」。

雖然川普發表聲明否認哈欽森的指控，但證詞內容已對川普造成極大衝擊。證詞內容描述川普在任期最後幾天顯得脾氣暴躁，動輒對身邊的人發火，不僅肯定攻占國會大廈的暴徒，甚至還稱讚。

馬瑞歐提說，或許哈欽森的證詞不足以讓川普遭到密謀煽動叛亂罪名起訴，卻可以讓聯邦檢察官符合對某些人提出煽動暴力罪名起訴時必須符合的法律高標準。