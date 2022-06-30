環保、移民 最高院今裁定2大決策案 或改變政治格局

聯邦最高法院作出裁決，推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決，撤銷憲法對墮胎權的保護後，目前仍有兩起主要的決策案件等候裁決，或會改變在環保及移民 問題上的政治格局，預期在6月30日會有決定。

這兩起案件分別是「西維州訴聯邦環保署」(West Virginia v. EPA)及「拜登 訴德州 」(Biden v. Texas)，裁決結果將會重大影響政府行政部門的決策能力。

「西維州訴聯邦環保署」是有攸關聯邦政府制定環境法規的能力，提出訴訟的由27名共和黨州的總檢察長組成的團體，這些州份大部分是具有傳統石化燃料行業，其中包括西維州在內。

他們認為，不能由包括環保署在內的政府行政部門來制定溫室氣體排放法規，相反應由國會來做，不應繞過民意。

這起訴訟綠於歐巴馬時代的「清潔能源計畫」(Clean Power Plan)及川普時代的「可負擔能源」(Affordable Clean Energy rule)，由行政部門制定的法規，儘管最後是不疾而終，然而若最高法院裁決認定由國會來制訂法規的話，則會大大削弱聯邦政府透過調節溫室氣體排放，來應對氣候變化的能力。

「拜登訴德州」案則是涉及川普政府2019年所頒布的「留在墨西哥」移民政策。

這個政策是要求來自中南美州的無證移民，在等候庇護聆訊期間必須留在墨西哥，然而這隨時要等待數個月甚至數年之久。拜登政府一直反對這政策，同意先讓他們入境美國才等待。

拜登政府去年6月及10月，先後兩度試圖中止這個政策，但遭到德州及密蘇里州提出質疑，入稟法院指中止這個政策是違反移民法，結果地法院下令政府恢復「留墨候查」政策。拜登政府為此向聯邦最高法院控告德州。