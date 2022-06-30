首位非裔女大法官 傑克森接替布萊爾 今宣誓就職

凱坦吉‧傑克森法官30日將宣誓成為聯邦最高法院首位非裔女性大法官。(美聯社)

拜登 總統提名的凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)法官30日將宣誓成為聯邦最高法院首位非裔女性大法官 ，接替自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)正式宣布退休後的職位，展開為期數十年的終生職。

51歲的傑克森經拜登提名為大法官人選後，4月7日獲參院確認。83歲的布萊爾自1994年擔任大法官至今，他在1月宣布退休計畫；最高院 宣布本會期最後裁決結果後，布萊爾30日將正式退休，傑克森則在當日午時宣誓就任。

最高院表示，首席大法官羅伯茲(John Roberts)將主持傑克森的憲法宣誓，布萊爾則在法院小型聚會中主持司法宣誓，傑克森家人也會在場；最高院指出，高院網站會直播30日典禮。

布萊爾致信告訴拜登：「我備感榮幸能以法官身分參與，努力維護我國憲法與法治。」

布萊爾是最高院年紀最大的大法官，他逐漸發現他在右傾的高院中經常與多數同僚持相反意見，像是最高院多數保守派24日推翻1973年支持憲法墮胎權的重要判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，以及最高院上周首次支持攜槍到公共場合的憲法權。

服務42年後，聯邦最高法院大法官布萊爾30日正式退休。(路透)

不過傑克森的大法官提名獲參院確認，對拜登而言是一大勝利，拜登企圖為聯邦司法融入更廣泛背景的法官，包括最高院。

維持3票自由派6票保守派

傑克森是最高院歷來第六名女性大法官，而且最高院首次有四名女性大法官同時在位；傑克森接替布萊爾在最高院中的自由派位置，維持最高院三票自由派和六票保守派的局面。

保守派為多數的情況可能維持數年或數十年。

最高院10月展開下一個會期，屆時恐有一波大戰；其一重大案件是大學在招生時採用平權措施(Affirmative action)，以擴大非裔與西語裔學生進而達到校園多元性，但此政策可能宣告結束，而這正是保守派的目標之一。

另一項重大案件則是阿拉巴馬州的國會選區地圖，下級法院判決該地圖歧視非裔選民，恐進一步削弱1965年具指標性的投票權法案(Voting Rights Act)，即禁止在投票時出現歧視行動。