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長期性侵多名女粉絲 R&B歌手凱利判30年 受害人多非裔

記者張聲肇／綜合報導
R&B天王凱利因長期性侵多名少女粉絲，性販賣、敲詐勒索等多項罪名確立，29日被聯邦法院判刑30年，並罰款10萬元。圖為凱利2008日在紐約被告時前往出庭。(美聯社)
R&B天王凱利因長期性侵多名少女粉絲，性販賣、敲詐勒索等多項罪名確立，29日被聯邦法院判刑30年，並罰款10萬元。圖為凱利2008日在紐約被告時前往出庭。(美聯社)

非裔節奏藍調(R&B)歌手凱利(R. Kelly)長期性侵多名少女粉絲，性販賣、敲詐勒索等多項罪名確立，29日被聯邦法院判刑30年，並罰款10萬元。

數名受害人原告在法庭當著他的面，細數被他性侵的經過，揭露他誤導歌迷的手法；其中一人說，「你對我做出讓我精神崩潰的事，你讓我覺得我的人格有多麼低賤，不如一死了之。」她質問凱利：「你還記得嗎？」

多數受害人是非裔，非裔女性告非裔大牌明星，以為沒人會理，其中一位說，「我們只想被聽到、被認定。我們已經不是那些曾經被侵害的無知少女。」

第三位受害人原告哭著說，「我一度喪失希望，」被告被定罪，讓她恢復對司法的信心。她對法庭和檢察官說，「你們重振了我(對司法)的信心」。

這位受害人17歲時參加凱利的演唱會後，遭到侵害。「我很怕，很天真，不知如何應付當時發生的事，」乾脆閉口不言。

曾經在歌壇叱吒風雲的凱利有今日的下場，源頭起自1990年代，他盛名日熾時，就開始傳出年青少女遭他蹂躪的事。2008年，他在芝加哥打贏一場兒童春宮的官司。

「我也是」(MeToo)運動展開後，他性侵少女歌迷的醜事才引起公憤，紀錄片「活過凱利的糟蹋」（Surviving R. Kelly）將他的醜行推到最高點。

聯邦法院法官安‧唐諾利(Ann Donnelly)對垂頭聆聽宣判的凱利說，「當然，你把性當作武器，但是本案不光是審判性方面的犯罪，主要是審判暴力、殘酷、控制狂」。

他的律師拿他童年深受貧窮、暴力與性侵之害、「也是受害者」背景，想替他減罪，要求最高判10年監禁。律師說，這位歌壇巨星其實是有知識障礙的「殘障人」，不斷被騙，被訛詐。

不過，檢方起訴原名勞勃特‧凱利(Robert Sylvester Kelly)的理由是，他為了滿足自己的性慾，利用名氣、金錢和人氣，長期侵犯兒童與年輕女性，罪不可赦。

R&B天王凱利因長期性侵多名少女粉絲，性販賣、敲詐勒索等多項罪名確立，29日被聯...
R&B天王凱利因長期性侵多名少女粉絲，性販賣、敲詐勒索等多項罪名確立，29日被聯邦法院判刑30年，並罰款10萬元。圖為凱利29日出庭聆聽宣判。(美聯社)

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