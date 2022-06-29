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大幅放寬…中國入境隔離縮為7+3

記者陳言喬、賴錦宏／綜合報導
中國疫情趨緩，當局大幅放寬隔離期限。圖為在成都天府國際機場候機大廳來往的旅客。(中通社)
中國疫情趨緩，當局大幅放寬隔離期限。圖為在成都天府國際機場候機大廳來往的旅客。(中通社)

中國疫情趨緩，官方28日發布防控方案第九版(最新版)，大幅放寬隔離期限和方式，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離＋七天居家監測」，調整為「七天集中隔離＋三天居家監測」；密接者的密接者由集中隔離改為居家隔離。不過，中國衛健委強調，新方案是對防控工作的優化，目標是更加科學精準。

中國衛健委28日通報，北京與上海新增本土確診、本土無症狀感染者均為零，出現「雙清零」。中國疫情趨緩下，國務院28日通報新防控方案，強調繼續全面落實「動態清零」總方針，但放寬部分防疫隔離措施，其中，大幅放寬隔離期限最受關注，或有助人員往來和經濟復甦。

新方案包括：密切接觸者及入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離醫學觀察＋七天居家健康監測」，調整為「七天集中隔離醫學觀察＋三天居家健康監測」，解除集中隔離醫學觀察前不需雙採雙檢。密切接觸者的密切接觸者從「七天集中隔離醫學觀察」，調整為「七天居家隔離醫學觀察」。

新方案並指，將封控區管控區和中高風險區兩類風險區域，統一為中高風險區的概念，形成新的風險區域劃定及管控方案。高風險區實行「足不出戶、上門服務」，連續七天無新增感染者降為中風險區；中風險區連續三天無新增感染者降為低風險區。其他地區對近七天內有高風險區旅居史人員，採取七天集中隔離醫學觀察。

中風險區實行「足不出區、錯峰取物」，連續七天無新增感染者降為低風險區。其他地區對近七天內有中風險區旅居史人員，採取七天居家醫學觀察。低風險區實行「個人防護、避免聚集」。其他地區對近七天內有低風險區旅居史人員，需三天內完成兩次核酸檢測

新方案提到，要增加風險職業人群核酸檢測頻率，與入境人員、物品、環境直接接觸的人員核酸檢測將調整為每天一次。對人員密集、接觸人員頻繁、流動性強的從業人員核酸檢測調整為每周二次。

中國衛健委發言人米鋒28日表示，新方案是對防控工作的優化，不是放鬆防控，目標是更加科學精準。他提到，要嚴格執行新方案，把該管住的管住，該取消的取消，不一致的措施限期清理。

上海29日起有序開放餐飲內用，相關指引規定，用餐時間1.5小時左右，並鼓勵實行「桌長制」。桌長或須負責控制用餐時間和管控用餐行為。上海迪士尼宣布將於30日恢復營運。

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