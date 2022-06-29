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代言「在線樂器陪練」欠薪停課 郎朗：事發前已解約

記者張晨／紐約報導
郎朗受訪。(中新社)
郎朗受訪。(中新社)

曾經火熱的「真人一對一在線樂器陪練」企業VIP陪練，4月被線下音樂藝術領導品牌小音咖集團全資收購後，導致北美業務中斷，鋼琴家郎朗作為該項目的代言人捲入爭議中，不少家長因信賴他的聲譽而購買課程，如今課程中斷卻投訴無門；郎朗的經紀表示，他在此事發生前便已解約，是品牌方遲遲未撤廣告，才受連累。

據報導，在小音咖集團收購完成後， VIP陪練的品牌和業務線保持獨立運營，兩方在一份聲明中寫道，「這將是疫情之下，VIP陪練依舊保持穩定發展的重要里程碑；未來，雙方將組建更好的資源，更好地服務兩大品牌的新老用戶」。

但在北美數百家長日前被陪練老師告知「沒有工資不能繼續上課」後，一些家長投訴無門，稱因郎朗的聲譽才選擇購買課程，且廣告中表示，孩子有機會和郎朗互動甚至接觸大師課等福利

本報28日聯繫郎朗北美團隊，其發言人表示，對於該項目，因為線上課程的老師基本來自中國，北美地區並沒有項目負責人。郎朗在中國的項目負責人李寧則表示，「我們也注意到了近期收購VIP陪練的小音咖在網絡中曝出的拖欠工資、退費困難等問題；但VIP陪練已經解除了與郎朗的代言關係，郎朗已經不再是VIP陪練的代言人。」

針對目前相關人士在社交媒體上聯繫郎朗，並要求他對此事負責時，李寧表示，對於老師和家長面臨的困境深切理解，而郎朗作為父親及昔日的琴童更是能體會家長們急切的心情。

李寧指出，上述課程中斷事對郎朗本人的聲譽造成了影響，郎朗一方會敦促VIP陪練妥善解決退費問題。

小音咖及VIP陪練並未對此事做回應。

郎朗在紐約卡內基音樂廳舉行獨奏音樂會。(中新社)
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