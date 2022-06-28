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疫情間免費午餐將結束…通膨已難應付 家長雪上加霜

編譯林梅婕／綜合27日電

新冠疫情期間，聯邦政府不計家庭收入門檻向全美公立學校提供免費午餐；兩年過後疫情已逐漸趨緩，該計畫也將在暑假之後取消，但碰上通膨發燒之際，此舉恐怕使民眾生活更加困難。維權團體正遊說政府在今秋開學後繼續提供免費午餐。

各項因應新冠的福利政策、如擴大兒童扺稅福利等在今年陸續到期，對許多無法應付通膨的家長有如雪上加霜，倡議人士稱若連免費午餐都取消，將導致更多人只能依靠糧票券度日。

負責協調全國200多家食物銀行的饑餓救援組織「美國賑饑」(Feeding America)政府公共關係首席官霍爾(Vince Hall)說：「全國家長最近都面臨一樣的問題，到底是要先給孩子們吃飽、還是加油、還是買藥呢？」

免費午餐發放計畫將回到疫情前的標準，亦即依照家庭收入作為申請條件的門檻，但落在低收入戶區域的學校仍和之前一樣、提供所有學生免費的早午餐；政策轉彎後，負責監管的農業部所登記參與學生的人數也大幅減少。

農業部旗下負責食物與營養服務的官員辛蒂·隆(Cindy Long)指出，上一學期約3000萬名學生受惠於免費午餐計畫，比疫情爆發前的2000萬人增加許多；至於2020財務年度，光是暑期總共就發出13億份免費的餐點和零食、斥資41億元，開銷是一年前的八倍。

國會上周通過法案要求延續免費午餐計畫至暑假結束，拜登總統已簽署，而且校方也可因應供應鏈問題調整餐點內容。

不過倡議者認為，當局宣布延長該計畫的時間太晚，非營利組織「佛蒙特州解放飢餓」(Hunger Free Vermont)的執行主任霍頓(Anore Horton)就解釋：「當局決策來得太晚，令人失望，目前已有很多人無法承受巨大的開銷。」

然而，有些州政府已決議將透過不同方式繼續為所有學生提供免費午餐。

疫情 福利 農業部

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