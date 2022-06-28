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WNBA球星涉毒遭俄拘留130天 7/1開審

編譯徐薏茹／綜合27日電
戴著手銬的美國WNBA球星格琳娜(右後)27日在莫斯科出庭。(美聯社)
戴著手銬的美國WNBA球星格琳娜(右後)27日在莫斯科出庭。(美聯社)

奧運金牌得主、WNBA鳳凰城水星隊(Phoenix Mercury)明星中鋒格琳娜(Brittney Griner)，今年2月因涉嫌攜帶含大麻油的電子菸的菸匣，在莫斯科機場被捕，不久後爆發俄烏戰爭，至今已在俄國被拘禁多月。

格琳娜27日參與不公開的初步法庭聽證會，經過法院大廳時短暫現身；其法律團隊向媒體透露，法官下令審判期間拘留格琳娜。

格琳娜的律師博伊科夫(Alexander Boikov)表示，下一次聽證定7月1日，審理將於當日正式開始。

格琳娜雙手上銬，由四名保安人員及一條警犬押送，短暫露面時並未回答記者的問題。

她已被俄國拘留130天，拘留多次被延長，要求返國拘禁的請求被駁回。

27日聽證會上未見美國大使館官員蹤影，大使館代表透露美方被告知此聽證會是「非公開行政會議」，大使館人員不被允許出席。

大使館聲明美國官員計畫出席正式審判。

格琳娜2月17日被逮捕，面臨走私毒品到俄國的刑事指控，若被定罪最高恐將面臨十年徒刑。

由於她遭俄拘留公開的細節極少，引發外界猜測俄方試圖利用她作為籌碼。有消息傳出俄國想以格琳娜交換有「死亡商人」之稱的軍火商布特(Viktor Bout)，他目前被美國關押。

俄國官方媒體塔斯社(TASS)報導格琳娜與布特的交換案，指出一官方消息來源已經證實確實有相關討論。

格琳娜與許多WNBA球員一樣，在美國職籃休賽季期間到海外聯盟打球，以賺取更多薪酬，她近幾年效力於俄羅斯聯賽UMMC葉卡捷琳堡隊(UMMC Ekaterinburg)。

格琳娜目前危險的處境在美國引起多方關注及擔憂，部分人憂心公開討輪此案並大力要求釋放可能會使她成為俄國更有利的籌碼。十幾個人權團體近期寫信給拜登總統，敦促他緊急處理此案。

5月初，拜登政府聲明格琳娜被俄國政府錯誤拘留，預示美國將積極爭取讓她獲釋並返鄉。國務院表示：「總統特使人質事務辦公室將領導跨部門團隊，確保格琳娜獲釋。」

俄國 大使館 拜登

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