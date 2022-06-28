俄轟炸烏千人購物中心 至少16亡 「不少人被活活燒死」

俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格人潮洶湧的Amstar購物中心，頓時爆炸起火，火勢凶猛，死傷慘重。(美聯社)

俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭 中部城市克列緬丘格(Kremenchuk)人潮洶湧的Amstar購物中心，事發當時現場有超過1000人在商場內，至少16人死亡、59受傷、10人失蹤，傷亡人數持續增加；烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)透過視訊向七大工業國(G7 )領袖求援，G7領袖承諾戰事「不論(持續)多久」都支持烏克蘭。

遇襲的賣場坐落烏克蘭中部波塔瓦州(Poltava)，飛彈落地前，數百人在商場內購物、聊天與社交，呈現在戰爭恐懼中罕見的正常光景。孰料突然間，一枚俄國飛彈砸落爆炸，歡樂景象瞬間變成火海煉獄，眾人尖叫奔逃。

烏克蘭內政部長莫納斯蒂爾斯基(Denys Monastyrskyi)受訪時說：「不少人被活活燒死。」他表示，距離遇襲商場最近的防空避難所就在商場對街，但「不是每個人都幸運逃到掩蔽處」，當局有啟動防空警報，但很多人忽略警訊。

紐約時報指出，遭空襲的Amstar購物中心距離坦克維修廠不遠；Amstar購物中心遇襲之前，克列緬丘格市中心從未遇襲，俄軍只攻擊當地的工業目標和煉油廠。

克列緬丘格副市長奧哈‧烏薩諾瓦(Olha Usanova)說：「當他們(俄軍)攻擊基礎建設或設施，我們可以理解有人下令，這是毀滅平民，我對這般恐怖感到無言。」

俄國空襲克列緬丘格商場前，俄軍加劇砲轟烏克蘭，上周末發射至少65枚飛彈空襲，烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)27日也遭空襲，造成五人死亡、22人受傷。

澤倫斯基27日透過視訊與在德國舉行峰會的G7領袖對話，說明烏克蘭的棘手狀況，G7領袖也準備追加對俄制裁。

白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，澤倫斯基的首要求助項目是空防系統，接著是金援。

蘇利文表示，澤倫斯基希望擴大烏克蘭反制俄軍的能力，並在未來幾個月在戰場上盡可能取得優勢，「他相信衝突持續對國民無益」。

G7領袖聽完澤倫斯基的各項訴求後，發表聲明矢言支持烏克蘭 ，「無論多久」，並將由烏克蘭決定未來和平協議的內容。