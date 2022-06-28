我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

俄轟炸烏千人購物中心 至少16亡 「不少人被活活燒死」

編譯陳韻涵／綜合27日電
俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格人潮洶湧的Amstar購物中心，頓時爆炸起火，火勢凶猛，死傷慘重。(美聯社)
俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格人潮洶湧的Amstar購物中心，頓時爆炸起火，火勢凶猛，死傷慘重。(美聯社)

俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格(Kremenchuk)人潮洶湧的Amstar購物中心，事發當時現場有超過1000人在商場內，至少16人死亡、59受傷、10人失蹤，傷亡人數持續增加；烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)透過視訊向七大工業國(G7)領袖求援，G7領袖承諾戰事「不論(持續)多久」都支持烏克蘭。

遇襲的賣場坐落烏克蘭中部波塔瓦州(Poltava)，飛彈落地前，數百人在商場內購物、聊天與社交，呈現在戰爭恐懼中罕見的正常光景。孰料突然間，一枚俄國飛彈砸落爆炸，歡樂景象瞬間變成火海煉獄，眾人尖叫奔逃。

烏克蘭內政部長莫納斯蒂爾斯基(Denys Monastyrskyi)受訪時說：「不少人被活活燒死。」他表示，距離遇襲商場最近的防空避難所就在商場對街，但「不是每個人都幸運逃到掩蔽處」，當局有啟動防空警報，但很多人忽略警訊。

紐約時報指出，遭空襲的Amstar購物中心距離坦克維修廠不遠；Amstar購物中心遇襲之前，克列緬丘格市中心從未遇襲，俄軍只攻擊當地的工業目標和煉油廠。

克列緬丘格副市長奧哈‧烏薩諾瓦(Olha Usanova)說：「當他們(俄軍)攻擊基礎建設或設施，我們可以理解有人下令，這是毀滅平民，我對這般恐怖感到無言。」

俄國空襲克列緬丘格商場前，俄軍加劇砲轟烏克蘭，上周末發射至少65枚飛彈空襲，烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)27日也遭空襲，造成五人死亡、22人受傷。

澤倫斯基27日透過視訊與在德國舉行峰會的G7領袖對話，說明烏克蘭的棘手狀況，G7領袖也準備追加對俄制裁。

白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，澤倫斯基的首要求助項目是空防系統，接著是金援。

蘇利文表示，澤倫斯基希望擴大烏克蘭反制俄軍的能力，並在未來幾個月在戰場上盡可能取得優勢，「他相信衝突持續對國民無益」。

G7領袖聽完澤倫斯基的各項訴求後，發表聲明矢言支持烏克蘭 ，「無論多久」，並將由烏克蘭決定未來和平協議的內容。

俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格(Kremenchuk)人潮洶湧的A...
俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格(Kremenchuk)人潮洶湧的Amstar購物中心，事發當時現場有超過1000人在商場內。圖為克列緬丘格市醫院病床上，一對受傷的夫婦緊握對方的手。(路透)

烏克蘭 澤倫斯基 G7

上一則

「露脊鯨」剩不到340頭 紐約外海建風電場 廠商允護鯨

下一則

期中選舉前 民主黨逾百萬選民改投共和黨

延伸閱讀

俄飛彈攻擊烏克蘭購物中心 增至16死59傷 G7領袖批惡行

俄飛彈攻擊烏克蘭購物中心 增至16死59傷 G7領袖批惡行
美將援烏中遠程防空飛彈 國安顧問證實：最快本周宣布

美將援烏中遠程防空飛彈 國安顧問證實：最快本周宣布
與澤倫斯基視訊2小時 G7領袖矢言持續挺烏抗俄

與澤倫斯基視訊2小時 G7領袖矢言持續挺烏抗俄
白宮國安顧問：預期拜登、習近平數周內將對話

白宮國安顧問：預期拜登、習近平數周內將對話

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
91歲韓戰老兵曼恩(Duane Mann)與失聯70年的日裔戀人山口佩姬(Peggy Yamaguchi)歡喜重逢，尋人成功的關鍵人物—溫哥華23歲華裔女孩黃秀惠（Theresa Wong) 。（圖：黃秀惠提供）

促美日戀人重逢 23歲華裔女孩：我的1小時 是他70年等待

2022-06-22 00:27
奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
參議員麥康諾(左)、前總統川普(右)。（美聯社、Getty Images）

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

2022-06-25 09:32
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

2022-06-27 13:32
圖為六名保守派大法官，後排左起分別為羅伯茲、湯瑪斯、艾里托；前排左起分別為戈薩奇、卡瓦諾、巴瑞特。(Getty Images)

羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立

2022-06-25 21:38

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下