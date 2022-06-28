援烏…美擬再供中長程飛彈 制俄…北約反應部隊擴編7倍

俄羅斯 侵略烏克蘭超過五個月，各國援烏動作頻頻；國防部官員27日表示，美國有意送更多中長程飛彈給基輔當局，以加強烏軍抵抗莫斯科的侵略行動，並為避免任何歐洲國家成為俄羅斯的下一個軍事目標，北約 (NATO)預計將快速反應部隊員額擴編至30萬。

與此同時，烏俄戰爭引起的國際制裁，使俄羅斯26日無法如期支付海外債券 利息，是自1918年十月革命以來俄國首次出現外債違約。

五角大廈官員表示，美國正在向奧斯陸當局洽購挪威開發的地對空導彈系統「NASAMS」，將能有效增強烏軍中長程防禦能力；除防空系統外，軍援物資還包括HIMARS火箭炮、彈藥、迫擊砲定位雷達等。

為防制俄羅斯野心在烏俄戰事結束後繼續膨脹，即將舉行峰會的北約宣布將把快速反應部隊(NRF)員額從現有的4萬人擴編至30萬人；秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)表示，此舉是自冷戰以來對北約組織最大改革的一部分，這支快速反應部隊將派駐北約東部防線。

與此同時，莫斯科當局因烏俄戰爭，被西方各國祭出史上最嚴經濟制裁，盧布與各種國際流通貨幣間幾乎無法匯兌，導致俄國26日無法如約支付兩筆1億元的到期海外債券，是自1918年來之首見；俄羅斯財政部長表示俄方是「被迫違約」，批評西方國家的經濟制裁才要負最大責任；不過，這些債券規模較小，不至於引起國際經濟連鎖反應。

由於違約剛爆發，目前還不確定債權人將採取什麼樣的行動。

但教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)財經法律教授維德梅爾(Mark Weidemaier)說：「法律上來說，若有25% 的債券持有人同意援引加速條款，要求立即償還債券未償金額，債權人有三年的時間向法院提起針對俄羅斯的索賠。」