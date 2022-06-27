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機場旅客創疫期單日新高 機票漲、機師缺 客訴暴增

編譯柯立偉╱綜合26日電
夏天出遊季來到，各大航空公司應付各種問題，其中包括機師短缺。圖為東南航空的機師工會主席墨瑞(左二)在德州達拉斯機場對媒體談論工會爭取福利談判。(美聯社)
夏天出遊季來到，各大航空公司應付各種問題，其中包括機師短缺。圖為東南航空的機師工會主席墨瑞(左二)在德州達拉斯機場對媒體談論工會爭取福利談判。(美聯社)

夏季出遊潮已經來到，據聯邦運輸安全管理局(TSA)統計，24日全美機場共有245萬旅客，是自2020年2月11日以來的單日最高峰；然而，由於疫情期間大量飛行員離退影響，各大航空公司現在面臨班機無法上天的窘境，不只大量航班延誤，也取消不少航班，致僧多粥少機票價格屢創新高，旅客不滿的情緒已愈趨明顯。

近期多達1500航班取消

飛機追蹤網站「FlightAware」統計，受父親節與六月節(Juneteenth)連假效應影響，出遊人次創新高，但全國卻有多達8900架次延誤、1500架次取消，一些小型機場如愛阿華州的杜布克(Dubuque)，甚至因此完全沒有商業航班起降。

這種狀況引起聯邦運輸部注意，部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)上周為此事與各大航空公司高管會面，表示運輸部收到太多針對航空公司的客訴，希望航空公司儘速改善航班準點率；他說：「與2019年同期相比，運輸部收到的客訴案件多了300%。」

但事實上，解決飛行員短缺的問題無法一蹴而就，因為飛行員的入行門檻非常高；根據聯邦航空管理局(FAA)規定，正式執飛商業客機以前，飛行員就必須依照日後意欲執飛的客機型號，累積數百小時不等的飛行時數，且必須在65歲以前退休

飛行員退休年齡擬延後

對此，共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州)提出延後退休年齡以為解方；他說：「我正在考慮在國會提出相關修法，將飛行員強制退休年齡延後。」

此外，加薪吸引人才入行並留住現有飛行員也是航空公司採行的方法。特使航空(Envoy Air)副總裁威爾遜(Ric Wilson)指出，該公司最高紀錄曾一個月有80名飛行員離職，直到承諾兩年內加薪50%後離職人數才有所下降；他說：「自從我們宣布加薪政策以來，我們已經看到離職人數開始開始放緩；我們希望採用的方法能夠幫助我們留住這些飛行員，而不是將他們被其他航空公司挖角。」

不過，區域航空公司協會(RAA)主席布萊克(Faye Black)說：「單靠加薪並不能根本解決這個問題，因為沒有解決入職門檻的障礙，沒錢的學生負擔不起飛行培訓費用，因此還是需要例如調整學生貸款規模和擴大培訓途徑等方法根治飛行員不足的問題。」

退休 機場 南卡羅來納州

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