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加州將退款 1戶最高1050元

庫存爆、油價貴 部分網購業者打算只退錢 不用退貨

編譯潘勛╱綜合26日電
高油價與存貨過多，使線上購物公司改變營運策略，對不滿意的消費者可以退款，但不用再退貨，節省成本。圖為郵遞公司UPS人員在曼哈頓送貨。(Getty Images)
高油價與存貨過多，使線上購物公司改變營運策略，對不滿意的消費者可以退款，但不用再退貨，節省成本。圖為郵遞公司UPS人員在曼哈頓送貨。(Getty Images)

因為汽油價格創新高，供應鏈危機無休無止，目前全美零售業者倉庫塞滿存貨，為倉儲得付出大筆開支，故現開始考慮不可思議的點子：客戶超買、不要、想退貨的商品，雖然退錢，但請客戶把貨品留著就好，別寄回來。

有線電視新聞網站商業頻道(CNNBusiness)26日報導，幾家規模最大的零售連鎖業者如目標百貨(Target)、沃爾瑪、Gap等在最新財報均指出，庫存的商品太多，如工作服、春季夾克、套頭衫到園藝用品，倉儲成本不貲；此外，各店家還有另類商品得傷腦筋，就是客戶退貨。

零售研究專家傅利金格(Burt Flickinger)指出，退錢但請客戶把商品留著，不失為聰明招數，零售業者庫存高到前所未見的程度，再也消受不起回收更多商品。

傅利金格表示，客戶退回的商品有幾種處理方式，業者回收之後會評估，假如狀況良好就送回貨架，以相同價格或減價再賣；商品有損，可以修理後減價出售，不然就倒貨給外國清盤商，轉賣到歐洲、加拿大或墨西哥。

傅利金格指出，以目前港口壅塞、貨櫃奇缺的狀況，把貨品轉賣國外實在無法可想，何況業者還要雇請第三方機構評估退貨的各方面品質；凡此種種，都增加零售業者的額外成本；零售業者的銷售業績裡，每賣出1元，淨利在1到5分錢，遇到退貨，每1元的處理成本在15到30分錢。

每年由沃爾瑪、亞馬遜及Lowe's處理逾1億件退貨商品的goTRG機構營運長若普(Steve Rop)指出，零售業者今年百分百在考慮提供「退錢但請貨留著就好」的選項，但目前是否有業者已那麼做，他不便透露。

業者碰到某些案例，判定退錢但不想收回商品較輕鬆，此時會建議客戶留著，不然便捐贈出去；對此沃爾瑪表示，目前無可奉告，Lowe's也不願置評。

若普指出，零售業者已在打折大出清，只是折扣愈高，消費者就更後悔，人們會受不了誘惑，先大買特買，只是後來退貨；若普表示，其實退款但請客戶把貨留著，亞馬遜幾年前就做過了。

零售業 沃爾瑪 亞馬遜

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