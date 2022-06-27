我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

無懼高通膨 紐約1家11口 僅月花364元

編譯林梅婕╱綜合26日電
紐約州伯恩希爾斯鎮一家11人，通膨之前就已勤儉持家過日子。(取自臉書)
紐約州伯恩希爾斯鎮一家11人，通膨之前就已勤儉持家過日子。(取自臉書)

通膨指數節節攀升，民眾近幾個月來縮衣節食，紐約州伯恩希爾斯鎮(Burnt Hills)一家老小11人更是嚴格控制，在沒有債務的情況下、全家每個月平均開銷維持364元；但不同的是，他們家每天都有11張嘴等著吃飯。早在通膨爆發之前，這家人就靠著自給自足、非必要不花錢的生活法則，如今節儉當道的世代下，他們將自己省錢的秘方分享到影音平台YouTube後引起極大關注。

自種蔬果、購買量販店低價商品

華爾街日報報導，亞特和珍奈兒·夏里托(Art and Janelle Shillito)共有九個孩子，年紀從最小兩個月大到最大的已經19歲；要養這麼多口的一家子又要少花錢，最基本的幾個方法就包括自種蔬菜水果、購買量販店的低價商品、或直接和食材供應商直接採購等。

然而亞特也強調，要像他們一樣節儉存錢並不容易，很多人做不來：「其實就我們的消費習慣來看，通膨對我們的影響並不大。人們一開始會很想知道我們怎麼省錢，但聽到細節後他們就會大失興趣，他們只想知道最簡單的方法。」

夏里托一家人今年平均每月花費為364.74元，而這個數字甚至比去年的平均500元還低，在通膨重創之下更令許多人感到驚奇，也吸引愈來愈多人對極致省錢的生活方式產生興趣。

夏里托夫婦在YouTube上經營頻道「Parsnips and Parsimony」多年，記錄他們如何與批發商爭取最優惠的價格、種植農作物的要點、還有一些自製的手工物品。

另外，隨時關注瑕疵商品、嚴格遵守「不採購」原則、還有如何從帳務細節中找到省錢的地方，也都是夏里托夫婦的秘訣；以最近維修屋頂的開銷來說，亞特只花了1064.34元買材料，但如果找人來修就要花上7356.08元。

牛奶向酪農直購 5加侖送半加侖

根據聯邦政府的數據，今年5月和去年同一時期相比，生活用品的漲價幅度高達11.9%；根據夏里托夫婦的紀錄，一加侖的牛奶在今年1月只需3.59元，如今竟要價3.89元、漲幅達8%，但他們又不想讓孩子沒有牛奶可喝，因此找上當地的酪農商，爭取到買五加侖送半加侖的優惠。

德州一名財務規畫指導員亞曼達·葛萊斯曼(Amanda L. Grossman)得知他們在網路上的分享後表示：「節儉生活已經成一種新的潮流。」

牛奶 YouTube 華爾街

上一則

庫存爆、油價貴 部分網購業者打算只退錢 不用退貨

下一則

學者質疑猴痘病例有黑數 聯邦將擴大篩檢、廣發試劑

延伸閱讀

高盛：消費者縮衣節食恐衝擊美企獲利 對美股構成風險

高盛：消費者縮衣節食恐衝擊美企獲利 對美股構成風險
通膨怪油商哄價？學者：需求過盛及政府支出才是主因

通膨怪油商哄價？學者：需求過盛及政府支出才是主因
美存「緊急救命金」民眾多於往年 最擔心被通膨吃垮

美存「緊急救命金」民眾多於往年 最擔心被通膨吃垮
通膨引爆全球罷工浪潮 加劇各國政治動盪

通膨引爆全球罷工浪潮 加劇各國政治動盪

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
91歲韓戰老兵曼恩(Duane Mann)與失聯70年的日裔戀人山口佩姬(Peggy Yamaguchi)歡喜重逢，尋人成功的關鍵人物—溫哥華23歲華裔女孩黃秀惠（Theresa Wong) 。（圖：黃秀惠提供）

促美日戀人重逢 23歲華裔女孩：我的1小時 是他70年等待

2022-06-22 00:27
奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
參議員麥康諾(左)、前總統川普(右)。（美聯社、Getty Images）

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

2022-06-25 09:32
圖為六名保守派大法官，後排左起分別為羅伯茲、湯瑪斯、艾里托；前排左起分別為戈薩奇、卡瓦諾、巴瑞特。(Getty Images)

羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立

2022-06-25 21:38
一對台裔姊妹在生育上做了不同選擇，走向了不同的人生道路。圖為示意圖，非當事人。(取材自pexels／Hakan Hu攝影)

她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

2022-06-25 22:10

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部