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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

北約峰會 將首次寫入「對抗中國崛起」

編譯莊蕙嘉／綜合報導
七大工業國峰會26日起於德國舉行，抗議人士在會議登場前戴著七個成員國領袖的卡通頭套在慕尼黑示威。(美聯社)
七大工業國峰會26日起於德國舉行，抗議人士在會議登場前戴著七個成員國領袖的卡通頭套在慕尼黑示威。(美聯社)

西方國家雲集的兩場重要峰會，七大工業國(G7)及北約(NATO)峰會26日起於歐洲接力舉行，將討論俄烏戰爭、能源及糧食危機。此外，北約將把「對抗中國崛起」首次寫入組織指導原則，是近十多年來首度修訂戰略概念。

G7峰會26日至28日於德國南部巴伐利亞的艾茂山莊舉行，成員國之一的日本首相岸田文雄也將應邀出席北約峰會，日本將於下月10日舉行參議院選舉，首相在競選期間出訪頗為罕見。

北約峰會29日至30日於西班牙馬德里舉行，除了30個成員國，亦邀請日本、南韓、紐西蘭及澳洲等太平洋國家領導人參加。

這兩場重要峰會有兩項重要目標，一是團結西方國家，支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，二是消除土耳其反對瑞典及芬蘭加入北約的障礙。

1949年北約在冷戰中為對抗蘇聯而成立，此次峰會將揭示新的「戰略概念」，是2010年以來首度更新指導原則，將明言納入應對中國挑戰。這對極力抗中的美國來說亦是里程碑。

G7上月舉行外長會議，會後聯合公報強調台海和平穩定的重要性。

中國外交部發言人汪文斌23日在例行記者會表示，北約近年來跑到亞太地區耀武揚威，試圖把歐洲集團對抗的套路複製到亞太，此舉十分危險。

俄國入侵烏克蘭已逾四個月，導致國際油價飆漲。美國和歐盟祭出多項制裁，並禁止進口俄國能源。

不過，今年初G7宣示要在2035年之前逐步汰換煤炭發電，此際能源價格居高不下，加上全球高通膨，入冬後將對歐洲民眾形成嚴峻考驗，G7減煤也恐難達標。奧地利、德國、義大利和荷蘭等國已宣布重啟舊燃煤電廠。

環保團體警告，各國再度依賴煤炭，已錯失轉型潔淨能源的機會。

此外，俄烏戰爭亦造成全球糧食危機。俄烏兩國的大麥及小麥出口量占全球近三分之一，葵花油更占七成以上。因俄國包圍及攻擊烏克蘭南部沿岸港口，近2000萬公噸榖物運不出去，北非、中東和亞洲部分地區出現糧荒。G7峰會亦將討論如何援助缺糧國家。

俄烏戰爭無疑是G7峰會重點議題，與會國將討論如何在不刺激加膨加劇的前提下，對俄國追加制裁，另外也會討論義大利總理德拉吉提議的「卡特爾」(cartel)，成立獨占組織平抑油價。

G7 北約 俄國

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