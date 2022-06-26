北約峰會 將首次寫入「對抗中國崛起」
西方國家雲集的兩場重要峰會，七大工業國(G7)及北約(NATO)峰會26日起於歐洲接力舉行，將討論俄烏戰爭、能源及糧食危機。此外，北約將把「對抗中國崛起」首次寫入組織指導原則，是近十多年來首度修訂戰略概念。
G7峰會26日至28日於德國南部巴伐利亞的艾茂山莊舉行，成員國之一的日本首相岸田文雄也將應邀出席北約峰會，日本將於下月10日舉行參議院選舉，首相在競選期間出訪頗為罕見。
北約峰會29日至30日於西班牙馬德里舉行，除了30個成員國，亦邀請日本、南韓、紐西蘭及澳洲等太平洋國家領導人參加。
這兩場重要峰會有兩項重要目標，一是團結西方國家，支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，二是消除土耳其反對瑞典及芬蘭加入北約的障礙。
1949年北約在冷戰中為對抗蘇聯而成立，此次峰會將揭示新的「戰略概念」，是2010年以來首度更新指導原則，將明言納入應對中國挑戰。這對極力抗中的美國來說亦是里程碑。
G7上月舉行外長會議，會後聯合公報強調台海和平穩定的重要性。
中國外交部發言人汪文斌23日在例行記者會表示，北約近年來跑到亞太地區耀武揚威，試圖把歐洲集團對抗的套路複製到亞太，此舉十分危險。
俄國入侵烏克蘭已逾四個月，導致國際油價飆漲。美國和歐盟祭出多項制裁，並禁止進口俄國能源。
不過，今年初G7宣示要在2035年之前逐步汰換煤炭發電，此際能源價格居高不下，加上全球高通膨，入冬後將對歐洲民眾形成嚴峻考驗，G7減煤也恐難達標。奧地利、德國、義大利和荷蘭等國已宣布重啟舊燃煤電廠。
環保團體警告，各國再度依賴煤炭，已錯失轉型潔淨能源的機會。
此外，俄烏戰爭亦造成全球糧食危機。俄烏兩國的大麥及小麥出口量占全球近三分之一，葵花油更占七成以上。因俄國包圍及攻擊烏克蘭南部沿岸港口，近2000萬公噸榖物運不出去，北非、中東和亞洲部分地區出現糧荒。G7峰會亦將討論如何援助缺糧國家。
俄烏戰爭無疑是G7峰會重點議題，與會國將討論如何在不刺激加膨加劇的前提下，對俄國追加制裁，另外也會討論義大利總理德拉吉提議的「卡特爾」(cartel)，成立獨占組織平抑油價。
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