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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

拜登訪歐洲 參加G7、北約峰會 追求2目標

編譯潘勛／綜合25日電
拜登總統搭乘空軍一號專機飛抵德國慕尼黑附近機場，準備參加G7峰會。(美聯社)
拜登總統搭乘空軍一號專機飛抵德國慕尼黑附近機場，準備參加G7峰會。(美聯社)

美國國內因墮胎權不再受憲法保護而動盪之際，拜登總統已首途歐洲，追求達成兩項目標，第一是找到降低食品及汽油價格的方法，第二是團結盟邦，繼續因烏俄戰爭而向莫斯科施壓。

國會山莊報(The Hill)25日報導，拜登下周將參加七大工業國集團(G7)峰會及北約(NATO)盟國峰會，焦點大致放在因應俄國血腥侵略烏克蘭，以及全球經濟因此而動盪，雖然如此，國內問題隱然籠罩他這次海外行程。

這次行程影響深遠；拜登就職一年多，這類海外行絕非第一次，但目前正值國內不安加劇；他尋求投射美國國力，在世界舞台擔當領袖，但最高法院24日判決，推翻憲法對墮胎權的保護，在在需要白宮多多關注。

拜登至今就團結盟邦援助烏克蘭、懲罰俄羅斯，做得很成功，但烏俄戰爭延長到第五個月，毫無解決跡象，此行將考驗拜登是否能夠保持盟國團結。

前北約副秘書長高特莫勒(Rose Gottemoeller)指出，即使當前各種經濟危機惡化，拜登釋出訊息，各國必須團結，盡一切能力支持烏克蘭，十分重要。

拜登此行參加的兩場峰會，都要求盟國面對多種升高的挑戰，包括糧食安全、氣候變遷、對抗假消息及強化民主政體；烏俄戰爭迫使能源及糧食價格上漲、加劇全球通膨，再加上全球疫情還沒消褪。

拜登日前在推特發文稱，自己將竭盡所能，抵消俄國總統普亭造成的物價攀升，壓低汽油及糧食價格；他打算帶領全球進行協調，釋出史上最多的石油儲備，另致力於運出2000萬噸的烏克蘭穀物，以降低糧食價格。

拜登政府高級官員行前表示，G7領袖打算祭出具體提案，向普亭施壓，以結束烏俄戰爭，另顯示對烏國的支持；同時，美國及盟邦將考慮對俄國石油出口達成價格上限，希望能減少俄國賣油取得的利潤，同時允許石油流動到依賴石油的國家。

拜登德國行程結束後將轉往西班牙馬德里，以總統身分第四度參加北約峰會，這次峰會可能重心放在討論瑞典及芬蘭加入北約，尤其以化解土耳其反對兩國加入北約為要務。

拜登 北約 石油

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