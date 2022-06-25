控槍法案一再退讓 「民主黨已經輸了」

圖為控槍法案主要起草人民主黨參議員墨菲22日在國會回答媒體提問。(美聯社)

國會通過「協調版」控槍法，送交拜登總統簽署之際，最高法院也就紐約州擁槍權官司裁定，人民在公共場所有攜帶手槍的基本權利，仔細探究「控槍」法內容就會發現，不但槍擊 案受害人輸了，主張嚴格限槍的民主黨 也輸了。

最高院放寬擁槍 受害人家屬：荒唐

水牛城槍擊案受害人的母親艾佛哈特（Zeneta Everhart）以「荒唐」兩字形容最高院的裁決；她說，她也贊成憲法第二修正案，但要擁有槍枝，「你得先努力贏得這個權利」；「政府、法院、官員按道理是要保護我們的，我卻沒有受到保護的感覺。」

國會終於通過柯林頓政府以來，最具突破性的控槍法案，讓部分美國人和媒體讚揚，但華爾街日報的評論文章指出，整個法案的重點是兩黨在「槍枝安全」主題下的妥協，沒有進步派議員想要的「紅旗警告」條款，沒有全國通行的執照核發標準，沒有禁止殺傷力強大的槍械，也沒有提高合法購槍年齡或限制條款，更沒有建立全國連線背景查核資料庫的規定。

通過的內容主要是針對心理健康、校園安全、加重槍械犯罪刑責等，共和黨 多年來要聯邦政府加強的「槍枝安全」措施，民主黨連最基本的要求都列不進法案，卻「兩黨協議」通過簡直是共和黨版的控槍法，這意味著什麼？

把青少年犯罪紀錄和心理健康紀錄上傳到全國購槍背景查核資料庫並不困難，提高購槍年齡有也不難，這60票通過的單薄法案，反映出近幾十年來，憲法第二修正案保障的擁槍權概念深入人心；儘管少數幾個自由派風氣較盛的州，每次重大槍擊案發生後，都會進一步強化槍械管制法規，全國卻沒幾個這樣的州。