共和黨15參議員、14眾議員跨黨支持 促控槍案過關

共和黨籍聯邦眾議員錢尼(右二)對兩黨協商的限槍法案投下贊成票。(Getty Images)

國會參眾兩院分別於23日及24日通過名為「兩黨更安全社區法案」(The Bipartisan Safer Communities Act)的溫和版槍枝管制法案，現已送交總統拜登簽署，這是30年多來第一次就控槍問題正式立法，路其漫長，得以立法在於15名共和黨 參議員及14名共和黨眾議員 的支持。

參院少數黨領袖麥康諾帶領共和黨同僚投下贊成票，協助法案在參院順利過關；但眾院少數黨領袖麥卡錫自己帶頭反對，也鼓勵共和黨同僚投反對票，因此14名共和黨眾議員跨黨支持，比較不尋常。

這項法案獲共和黨人支持，是由於最近連續多起震驚全國的槍擊案，給國會議員們施加了壓力，尤其今年是期中選舉年，有必要向選民作出交代；其中10名共和黨籍參議員參與了法案的初步談判，麥康諾上周已表態支持立法，果然在23日投下贊成票。

投支持票的15名共和黨籍參議員裡，尋求連任的僅有阿拉斯加州 穆考斯基(Lisa Murkowski)及印第安納州的楊格(Todd Young)。有四人不尋求連任，分別是俄亥俄州波特曼(Rob Portman)、密蘇里州布朗特(Roy Blunt)、北卡州伯爾(Richard M. Burr)及賓州圖米(Pat Toomey)。猶他州羅穆尼(Mitt Romney)任期至2024年，其餘八人任期直至2026年。

因此有分析認為，他們投支持票未必與自身尋求連任有關，而是爭取對共和黨的支持。

聯邦眾院議長波洛西敲下議事槌，宣布兩黨協商的限槍法案通過。(Getty Images)

尋求連任的穆考斯基表示，阿拉斯加州擁有最寬鬆的槍枝法，在看到國會保護學校兒童的同時，也真誠地保護阿拉斯加擁槍者的權利。

她與另一投支持票的西維州卡皮托(Shelley Moore Capito)在早前提交兩黨立法框架時，都拒絕支持，聲稱要審查法案文本後才做決定。

支持的14名共和黨籍眾議員裡，有五人任期完結後不尋求連任，南卡州的賴斯(Tom Rice)更剛在競選連任的初選失敗；角逐連任的麗茲‧錢尼(Liz Cheney)也投下贊成票，她已支持民主黨多項政策，控槍法也不例外。

法案厚達80頁，將設立7.5億元基金協助各州制定及執行「紅旗法」，容許當局沒收潛在危險人物所持槍械；堵塞所謂「男友漏洞」，即擴大現行法例至禁止因家暴被定罪的約會伴侶買槍；加強審查21歲以下槍械買家的心理健康紀錄、打擊非法銷售槍械、撥款資助各州及社區改善學校安全及心理健康支援。