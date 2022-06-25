眾院通過控槍案 30年來最大突破

眾院通過槍枝管控法案，堪稱30年來槍管問題最大突破，圖為佛州邁阿密的槍枝店，民眾在選購。(歐新社)

聯邦眾院 24日以234比193票，通過槍枝管控法案，讓法案得以送到拜登總統桌上，簽字後立法成功；美聯社指出，兩黨對法案內容有所妥協，號稱30年來槍管問題最大突破，但內容有限，黨派分歧依然根深柢固。

5月在紐約州及德州連續發生大規模槍擊案，民意為之譁然，要求國會有所回應；槍枝管控法案23日晚間先在參院以65比33票過關，在眾院投票時，民主黨 籍的議長波洛西為凸顯黨內對本案的重視，極不尋常地主持投票，在講台上宣布票決結果，民主黨中、低階層眾議員 們也歡聲雷動；本案在眾院獲全體民主黨及14名共和黨眾議員支持。

法案由兩黨參議員起草，內容增加嚴控年輕人購槍、不讓家暴者擁槍、協助地方警局暫時取走被視為危險人物的槍枝；全案斥資130億元，大多用在提升擁槍人士心理健康，以及強化學校保全。

但法案避而不採民主黨長期以來提倡的更嚴格槍枝管制，例如禁止攻擊性槍枝、一切槍枝買賣都要做背景查核；雖然如此，本案依然是國會1993年禁止攻擊性槍枝法律失效之後，影響力最大的槍枝管控法案。

新的槍枝管制法律，是一個月前德州烏維德(Uvalde)小學19名師生喪生槍下、更早之前紐約州水牛城十名非裔購物者被槍手屠殺，兩大慘案發生後的產物。選民對兩案深感憤怒，議員們回到選區，民眾要求國會有所行動以資因應。

起草法條時兩黨妥協，18到20歲年輕人想購槍，背景查核要納入他們在當地的青少年紀錄；烏維德及水牛城槍擊案，兇手年紀都是18歲；另外，因家暴遭定罪的人也禁止擁有槍枝，以彌補所謂的「男朋友漏洞」。

民主黨籍眾議員露西‧麥克巴斯(Lucy McBath，喬治亞州)指出，全案雖未滿足民主黨的至盼，但仍帶來希望；麥克巴斯的兒子2012年播送音樂時，遭一名嫌太吵的男子所槍殺。

但整體而言，支持本案的共和黨參議員不到三分之一，在眾院只有十五分之一；如此意味國會未來再對槍枝立法，似乎機率不大；11月期中選舉，咸認為共和黨將贏得眾院多數，甚至連參院也拿下。