WHO考慮宣布猴痘為全球公衛緊急事件

世界衛生組織(WHO)考慮宣告猴痘為「國際關注公共衛生緊急事件」。圖為加拿大蒙特利爾一名男子6月接種猴痘疫苗。(路透)

世界衛生組織(WHO)23日召開緊急委員會議，以確定是否需要宣布猴痘 (monkeypox)疫情 擴散為「國際關注公共衛生緊急事件」(PHEIC)；與此同時，美國公衛專家擔心，拜登 政府對猴痘疫情反應輕忽、準備不足，與兩年半前川普政府處理新冠疫情的反應類似，可能帶來可怕後果。

倘若聯合國衛生機構WHO決定宣布猴痘為全球公衛緊急情況，將代表猴痘疫情非比尋常，有傳播到更多國家的風險，可能需要全球應對；猴痘也會被列為與新冠疫情和根除小兒麻痺症計畫同一級別。

猴痘長期以來只在西非和中非出現，感染致死率最多達10%，但在歐洲等地出現猴痘的病死率不到1%；最近的猴痘疫情迄今，並未在非洲以外地區傳出死亡案例。據美國疾病防治中心(CDC)統計，5月19日以來，美國已發現150多例猴痘病例；全球計有42個通常不會出現該病毒的國家或地區有3300多起猴痘確診病例，其中80%以上的病例發生在歐洲。非洲今年以來有1400多例染疫病例，至少62人死亡。

世衛組織秘書長譚德塞(Tedros AdhanomGhebreyesus)描述近來的猴痘疫情時表示，「猴痘的爆發不尋常，令人擔憂。」

部分專家表示，WHO僅在猴痘神秘蔓延到西方富國之後才採取行動、討論決定，可能加劇富國與窮國在新冠疫情期間出現的不平等鴻溝。不少科學家也懷疑，「國際關注公共衛生緊急事件」這樣的聲明是否有助遏制這種流行病，因為不斷記錄最新猴痘病例的發達國家，多已迅速採取行動。

不過，隨著其他國家加大力度追踪和防止猴痘感染傳播，專家認為，美國在擴大猴痘檢測，以及為高危險群接種疫苗的行動，過於緩慢；公衛專家越來越擔心，拜登政府對美國歷來規模最大的猴痘疫情反應不足，政府未能明確、緊急傳達猴痘相關症狀和風險，社區傳播有很大部分未被發現，控制疫情的關鍵窗口正迅速關閉中。

專注於病原體培訓及教育的特殊病原體研究網絡(Special Pathogens Research Network)主任、內布拉斯加大學醫學中心公共衛生專家紹爾(Lauren Sauer)說：「這樣的挑戰令人難以置信，感覺就像2020年1月又重新出現了。」

拜登政府官員22日表示，他們已為猴痘疫情做好充分準備，政府正努力獲得更多疫苗劑量，也警告公眾注意即將爆發的疫情，本周開始將向全國各地商業實驗室分發測試；他們堅稱政府的反應反映了從對抗新冠疫情中汲取的教訓。

白宮防疫專家潘家比(Raj Panjabi)表示，「這些工作需要數周才能完成。」據CDC指稱，猴痘檢測由86個州和地方公共衛生實驗室負責，每周可進行8000多次檢測。

公衛專家指出，猴痘是一種透過密切接觸傳播的疾病，可導致發燒、疼痛和明顯的皮疹；男同性戀和雙性戀男性尤其容易受到這種病毒的感染。