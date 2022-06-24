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合謀淫魔性虐…英名媛麥斯威爾遭求刑30年 恐老死獄中

編譯孫梁／綜合23日電
英國名媛麥斯威爾（圖中右）與淫魔艾普斯坦（左）同謀，對弱勢少女造成的傷害，聯邦檢方提請法官至少判她30年監禁。（美聯社）
英國名媛麥斯威爾（圖中右）與淫魔艾普斯坦（左）同謀，對弱勢少女造成的傷害，聯邦檢方提請法官至少判她30年監禁。（美聯社）

聯邦檢方22日晚間向紐約曼哈頓的聯邦地區法官表示，英國名媛季絲蘭·麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)選擇與淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)同謀，對少女弱勢群體造成毀滅性的傷害，提請法官至少判她30年監禁；如果法官28日量刑時採納檢方意見，現已60歲的麥斯威爾很可能老死獄中。

麥斯威爾被控六項罪名，去年12月29日法官裁定五項罪名成立，其中包括性交易。

在一個月的審判期間，24名證人指麥斯威爾協助艾普斯坦在1994至2004年期間，挑選、訓練和玩弄未成年的少女，其中兩名女性作證說，艾普斯坦在她們年僅14歲時就與她們發生性關係，期間麥斯威爾也在現場露面，還撫摸其中一人。

但麥斯威爾的律師要求法官考慮法院緩刑部門的建議，判她20年以下的刑期。辯護律師說，艾普斯坦2019年在獄中自盡後，檢方決定起訴麥斯威爾，僅是為了安撫艾普斯坦的受害者，以及修補司法部與監獄局受損的聲譽。

英國名媛麥斯威爾與淫魔艾普斯坦同謀，對少女性虐待，聯邦檢方提請法官至少判她30年...
英國名媛麥斯威爾與淫魔艾普斯坦同謀，對少女性虐待，聯邦檢方提請法官至少判她30年監禁。（路透）

辯方律師還強調，麥斯威爾的行為應歸咎於艾普斯坦和她的父親、已故英國媒體大亨麥斯威爾(Robert Maxwell)，老麥斯威爾是個殘忍而令人恐懼的父親；但紐約南區聯邦檢察官說：「被告沒有表現出一絲的擔責之意，而是竭力撇清自己。」

檢方指出，如果沒有麥斯威爾，艾普斯坦不會戕害這麼多女性，她為艾普斯坦提供了體面的掩護，使受害人及其家庭產生了虛假的安全感，而麥斯威爾明明知道，她與艾普斯坦合謀挑選的少女，都是來自難以維持生計的弱勢群體家庭，包括單親家庭的少女和吸毒者的女兒。檢方說：「麥斯威爾的行為是令人震驚的掠奪。」

66歲的艾普斯坦被控玩弄數十名未成年少女，被捕一個月後2019年8月在監獄自殺。麥斯威爾2020年7月在新罕布夏州的藏身地被捕，押解到紐約後一直被監禁，不得保釋。

英國名媛麥斯威爾與淫魔艾普斯坦同謀，對少女性虐待，聯邦檢方提請法官至少判她30年...
英國名媛麥斯威爾與淫魔艾普斯坦同謀，對少女性虐待，聯邦檢方提請法官至少判她30年監禁。（美聯社）

艾普斯坦 監獄 英國

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