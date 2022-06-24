教育部護跨性別者 女運動員、婦女運動維權人士批不公

「教育法修正案第九條」 改革，女性運選手認為此舉不公。（Getty Images）

教育部 提出修訂50年前的「教育法修正案第九條」，以加強對「同性戀、雙性戀、跨性別或對性別感到疑惑者」(LGBTQ)群體和自選性取向學生的保護，但遭到女運動員 和女性體育維權人士的批評，她們在華府舉行「我們的身體、我們的體育」集會，表示教育部的提議是剝奪女性過去50年爭取公正與公平機會的努力，破壞女性體育運動的完整。

曾獲全國大學生體育協會(NCAA)第五名的女游泳運動員萊莉·蓋恩斯(Riley Gaines)說，教育部的提議是最差的180度轉向，「導致女性體育運動的完整性徹底喪失」。

康州的前高中運動員雀兒喜·蜜雪兒 (Chelsea Mitchell)說，她在四次州冠軍賽和兩次新英格蘭地區的比賽中，都輸給了出生時為男性的對手，「修改第九條關乎到逐夢體育競爭的每個年輕女性，我們應有機會，但只有在平等競爭的條件下才能實現。」

蜜雪兒的母親表示，看到女兒在比賽中不斷輸給生理上屬於男性的對手，她很難找到合適的詞語安慰女兒，「希望女兒將來不必向她的女兒解釋為何贏不了比賽」。

前國會眾議員圖西·加巴德(Tulsi Gabbard)說：「一些自詡為女權主義者的人宣稱擁護女權，實際上卻非常虛偽，否認女性與男人在生物意義上的不同。」她說：「拜登政府建議修改第九條，是試圖抹殺女性的存在，不承認男女之間存在生物和生理差異的客觀事實，是對女性的不尊重、冒犯和仇視。」

康州的前高中田徑女運動員賽琳娜·索利(Selina Soule)表示，她的高中四年一直被迫與生理為男性的對手比賽，但每次都輸，「這樣的比賽令人沮喪，我們知道無論如何都會輸，所有的訓練都毫無意義，但我們要保證其他女孩不會有我們的痛苦和心碎經歷。」