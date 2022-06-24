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教育部新指引 校園性別歧視可申訴 不再僅限性騷及性侵

編譯盧炯燊／綜合23日電
「教育法修正案第九條」改革，學生及學校員工可對性別歧視提申訴。圖為楊百翰大學學生六年前聲援性侵受害者。（美聯社）
「教育法修正案第九條」改革，學生及學校員工可對性別歧視提申訴。圖為楊百翰大學學生六年前聲援性侵受害者。（美聯社）

有關「教育法修正案第九條」(Title IX)法規的改革終於有了結果，聯邦教育部23日表示，學生及學校員工可以對所有基於性別的歧視提出申訴，而不僅僅是性騷擾及性侵犯。這顯示拜登政府扭轉了川普政府對Title IX的規定。

根據教育部發布的指引，學校必須對所有形式的性歧視指控展開調查，而不僅僅是對性騷擾的投訴。新指引涵蓋與懷孕有關的騷擾，以及基於性取向及性別認同的歧視，擴大了保護範圍。

歐巴馬政府2011年就Title IX發布了指引，鼓勵學校以較低的標準來確定校園內的性侵及性騷擾。但川普時代的教育部長狄沃斯(Betsy DeVos)2017年撤銷該指引，2020年5月要求學校要採用明確和令人信服的標準才能作出指控，此外，還允許被告和原告在現場聽證會上參與盤問。這些改動遭婦女及「同性戀、雙性戀、跨性別或對性別感到疑惑者」(LGBTQ)組織抨擊。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)23日與媒體舉行的電話會議上指出，新的變化目的是保護學生、教師和學校工作人員免受一切形式的性別歧視，同時確保被告的正當程序，新指引還取消了現場聽證會。

對於這個新指引，全國婦女法律中心主席格雷夫斯(Fatima Goss Graves)認為是讓懷孕學生及LGBTQ學生，朝著安全及有尊嚴學習邁出了一步。她更敦促拜登政府允許跨性別學生參與體育運動。

但國會眾議院教育和勞工委員會，共和黨的最高代表，北卡州的福克斯(Virginia Foxx)批評，新指引只會破壞正當程序權利及女學生的安全。

對於如何解決跨性別學生參加特定運動隊的問題，教育部表示將會以單獨的議案提出。目前有幾個共和黨主政州已禁止跨性別學生參加除出生性別以外的其他性別比賽。

教育部挑選23日公布Title IX新指引是有特別意義，這一天是Title IX於1972年頒布的50周年，旨在平等接受教育，確保女學生在運動場上有公平的機會，但最近十多年來，成為裁決學校內不當性行為的工具而不斷變化。

教育部 性騷擾 歧視

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