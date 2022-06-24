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紀念竹本松與教育平權法50周年 拜登：僅37字改變美國

記者張筠／華盛頓報導
首位少數族裔聯邦女議員竹本松（肖像圖）所推動通過的教育平權法案改變了美國，她的女兒（右二）出席國會大廈舉行的紀念儀式。（路透）
首位少數族裔聯邦女議員竹本松（肖像圖）所推動通過的教育平權法案改變了美國，她的女兒（右二）出席國會大廈舉行的紀念儀式。（路透）

今年6月23日標誌美國「教育法修正案第九條」(Title IX of the Education Amendments of 1972)簽署50周年，拜登總統通過聲明表示，由美國首位少數族裔、已過世的聯邦女議員竹本松(Patsy Takemoto Mink)所推動通過的該法案僅有37個字，但改變了美國。

竹本松身為美國第三代日裔，是亞裔女性從政的先驅，她為改變女性在教育上受不公待遇的局面，推動「教育法修正案第九條」，該法案規定，男女學生在體育、數學、科學等所有領域都應享受同等機會，為後來的眾多性別平權法案和活動奠基，也讓性騷擾、性別歧視的受害者能勇敢發聲。

拜登總統23日發布聲明稱，「教育法修正案第九條」雖然僅包含37個字，但改變了我們國家，50年來，美國在促進教育公平上有巨大進步，包括縮小體育上的性別差距，擴大女性在科技上的計畫，保護學生免受性別歧視或騷擾、性侵。

「美國的核心就在於可能性(possibilities)」，數百萬女性和少女受益於「教育法修正案第九條」，能享受教育和就業，也因此展現出她們出色的領導力，未來美國將繼續推動性別平權，實現該法案內容，讓所有女性、同志群體享有完全的平等、包容和尊嚴。

白宮23日也舉行紀念竹本松和「教育法修正案第九條」的線上活動，美國貿易代表戴琪說，今年正值該法案通過50年，同時也是竹本松逝世20年，她不僅看到性別差距在多領域的不公，更有遠見的看到應如何改變局面，為後代享受平等機會鋪路，同時教導年輕女性了解為自己發聲的重要性，不要因性別、族裔退縮，杜絕歧視或騷擾。

她說，竹本松推動通過的法案，對如今的女性生活仍是重要里程碑，讓女性在醫療、法律、體育、經濟等領域有話語權，禁止教育系統中出現性別歧視，也有效提高教學質量，為女性打開就業大門。

國會眾議員趙美心表示，以前從沒想過自己能進入國會代表女性和華裔發聲，「但竹本松的故事讓我看到女性也擁有可能性，少數族裔也有自己的空間」，竹本松為女性奮鬥的精神在發展教育和維護歷史等方面給我們啟發，並引導了正確方向。

RISE組織的創始人兼首席執行官Amanda Nguyen在座談中表示，在被性侵後為自己爭取公平正義都非常艱難，「很難想像竹本松代表所有女性發聲、爭取權益需要多少勇氣」；殘障人士正義組織主任Mia Ives-Ruble也稱，身為一名熱愛體育的殘障少數族裔女性，若沒有竹本松推動的「教育法修正案第九條」，她如今生活的各方面都將充滿挑戰。

教育 歧視 拜登

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