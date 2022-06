紀念竹本松與教育平權法50周年 拜登：僅37字改變美國

首位少數族裔聯邦女議員竹本松(肖像圖)所推動通過的教育平權法案改變了美國,她的女兒(右二)出席國會大廈舉行的紀念儀式。(路透)

今年6月23日標誌美國「教育 法修正案第九條」(Title IX of the Education Amendments of 1972)簽署50周年,拜登 總統通過聲明表示,由美國首位少數族裔、已過世的聯邦女議員竹本松(Patsy Takemoto Mink)所推動通過的該法案僅有37個字,但改變了美國。

竹本松身為美國第三代日裔,是亞裔女性從政的先驅,她為改變女性在教育上受不公待遇的局面,推動「教育法修正案第九條」,該法案規定,男女學生在體育、數學、科學等所有領域都應享受同等機會,為後來的眾多性別平權法案和活動奠基,也讓性騷擾、性別歧視 的受害者能勇敢發聲。

拜登總統23日發布聲明稱,「教育法修正案第九條」雖然僅包含37個字,但改變了我們國家,50年來,美國在促進教育公平上有巨大進步,包括縮小體育上的性別差距,擴大女性在科技上的計畫,保護學生免受性別歧視或騷擾、性侵。

「美國的核心就在於可能性(possibilities)」,數百萬女性和少女受益於「教育法修正案第九條」,能享受教育和就業,也因此展現出她們出色的領導力,未來美國將繼續推動性別平權,實現該法案內容,讓所有女性、同志群體享有完全的平等、包容和尊嚴。

白宮23日也舉行紀念竹本松和「教育法修正案第九條」的線上活動,美國貿易代表戴琪說,今年正值該法案通過50年,同時也是竹本松逝世20年,她不僅看到性別差距在多領域的不公,更有遠見的看到應如何改變局面,為後代享受平等機會鋪路,同時教導年輕女性了解為自己發聲的重要性,不要因性別、族裔退縮,杜絕歧視或騷擾。

她說,竹本松推動通過的法案,對如今的女性生活仍是重要里程碑,讓女性在醫療、法律、體育、經濟等領域有話語權,禁止教育系統中出現性別歧視,也有效提高教學質量,為女性打開就業大門。

國會眾議員趙美心表示,以前從沒想過自己能進入國會代表女性和華裔發聲,「但竹本松的故事讓我看到女性也擁有可能性,少數族裔也有自己的空間」,竹本松為女性奮鬥的精神在發展教育和維護歷史等方面給我們啟發,並引導了正確方向。

RISE組織的創始人兼首席執行官Amanda Nguyen在座談中表示,在被性侵後為自己爭取公平正義都非常艱難,「很難想像竹本松代表所有女性發聲、爭取權益需要多少勇氣」;殘障人士正義組織主任Mia Ives-Ruble也稱,身為一名熱愛體育的殘障少數族裔女性,若沒有竹本松推動的「教育法修正案第九條」,她如今生活的各方面都將充滿挑戰。