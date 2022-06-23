梅鐸4段婚姻受矚目 除了鄧文迪 還有空姐、記者

梅鐸的第三任妻鄧文迪。(Getty Images)

傳媒大亨梅鐸 (Rupert Murdoch)與現任妻子潔芮·霍爾(Jerry Hall)離婚的消息傳出後，梅鐸豐富多采的感情生活再次引發關注；在他成功的事業背後桃花也不曾間斷，一生有過四段婚姻，歷任妻子都受人矚目。

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派翠西亞·布克(Patricia Booker)

梅鐸的第一任妻子，過去擔任過空姐，也曾為澳洲 百貨公司擔任模特兒。兩人於1956年在澳洲結婚，當時梅鐸25歲，並維持11年的婚姻關係，直到1967年離婚。兩人育有一女普若登絲(Prudence)。

安娜·托夫(Anna Torv)

梅鐸與布克離婚一年後便與蘇格蘭出生的記者托夫結婚，據稱兩人是在托夫於雪梨的「每日鏡報」(Daily Mirror)工作期間認識，托夫還曾專訪過梅鐸。

不過兩人在1999年離異，結束32年婚姻；他們育有三名子女伊莉莎白(Elisabeth)、羅克蘭(Lachlan)和詹姆斯(James)。

1990年後托夫便成為梅鐸事業「新聞集團」(News Corp)董事會的主要成員，直到兩人離婚才退出。

鄧文迪

梅鐸1997年在香港的一場公司派對上認識了當時在旗下電視台擔任實習生的鄧文迪，開啟梅鐸的第三段戀情，38歲的年齡差距更成為兩人關係的焦點。

梅鐸與托夫離婚後兩周便與鄧文迪結婚，也讓鄧文迪就此在媒體世界嶄露頭角；兩人維持14年的婚姻，育有兩女葛蕾絲(Grace)和克羅伊(Chloe)。

2011年梅鐸旗下一家報社被控涉嫌竊聽，當時梅鐸出席英國 國會舉辦的聽證會時，被一名抗議者丟擲奶油派，當時鄧文迪立刻上前給對方一個巴掌，也讓她贏得「虎妻」封號。

潔芮·霍爾

梅鐸的最後一任妻子，在梅鐸85歲生日的前一周於倫敦完婚，當時參加婚宴的貴賓眾星雲集，包括英國男星米高肯恩(Michael Caine)和前英國新聞集團(News UK)總編輯布魯克斯(Rebekah Brooks)。