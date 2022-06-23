梅開四度緣盡？91歲梅鐸傳與65歲超模妻離婚

91歲的媒體大亨梅鐸(左)正與超級名模暨演員潔芮霍爾(右)離婚。這是他的第四段婚姻。(路透)

紐約時報(NYT)報導，今年91歲的媒體大亨梅鐸 (Rupert Murdoch)正在辦離婚，終結與曾是超模的妻子潔芮·霍爾(Jerry Hall)六年的婚姻關係；不過這項消息尚未被雙方證實，梅鐸的發言人湯姆(Bryce Tom)拒絕置評。

梅鐸一生經歷四段婚姻，這也是為期最短的一次；他與與相差38歲的第三任妻子、華裔鄧文迪的關係最受矚目；據稱，梅鐸在1999年與第二任妻子離婚後17天就和鄧文迪閃電結婚。

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相比於梅鐸，這是今年65歲的霍爾生命中唯一一段正式的婚姻；霍爾在2016年3月與梅鐸結婚，在此之前她曾與英國 滾石樂團(Rolling Stones)的主唱傑格(Mick Jagger)交往22年，兩人育有四子，但僅在印尼峇里島舉辦過婚禮，未正式登記，兩人離異後英國法院便宣布婚姻無效。

身價高達177億元的梅鐸擁有「福斯新聞」(Fox News)、「華爾街日報」(WSJ)、英國「太陽報」(The Sun)和澳洲的「天空新聞」(Sky News)等媒體公司，不過即使離婚也不會影響他的持股結構太多，因為梅鐸早已透過信託管理的方式將股權分配給他的家人。

梅鐸最年長的四個孩子羅克蘭(Lachlan)、伊莉莎白(Elisabeth)、詹姆斯(James)和普若登絲(Prudence)都擁有梅鐸家族「新聞集團」(News Corp)的投票權，保障自己永遠掌握股東會的多數。

目前紐時的報導僅稱梅鐸和霍爾正在辦理離婚，並指已和「對兩人共同決定知悉」的人交談過，但雙方皆未公開承認。

梅鐸和霍爾先是交往五個月後，於2016年在倫敦斯賓塞宮(Spencer House)低調舉辦婚禮，當時梅鐸曾在推特上簡短宣布完婚的消息，並表示會短暫在社群 平台上消失，好好享受他的婚姻生活，當時他還形容自己「是世上最幸運也最快樂的男人」。

一天之後兩人又舉辦了一場奢華的結婚儀式，他們的十個孩子也都前來參加；霍爾和梅鐸分別有兩個女兒擔任伴娘，當時的主持人據稱是梅鐸的長子羅克蘭。