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FDA擬推動「香菸減少尼古丁」降低成癮 菸草業反彈

編譯徐薏茹／綜合21日電
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)擬要求菸草公司大幅削減香菸的尼古丁含量，使其較不容易成癮。不過推動不易。(Getty Images)
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)擬要求菸草公司大幅削減香菸的尼古丁含量，使其較不容易成癮。不過推動不易。(Getty Images)

根據聯邦政府網站21日貼出的消息，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)擬要求菸草公司大幅削減香菸的尼古丁含量，使其較不容易成癮，此舉措將引發菸草產業的重大改變。

網站消息寫到：「這項擬議規範是一項菸草產品標準，規定香菸與特定菸草成品中的最高尼古丁含量，因為菸草相關的危害主要來自對產品成癮，讓使用者不斷暴露於有毒物質中，FDA將採取行動降低對特定菸草產品的成癮，給予成癮者更多能力戒菸。」

然而要推動提案勢必面臨阻礙，一個勢力龐大的菸草遊說團體已經表態，任何大幅減少尼古丁含量的計畫都是站不住腳的，另外保守派議員也可能考慮政府的過度行動恐將影響期中選舉

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)回應說，目前未做出任何政策決定。

FDA前菸草中心主任澤樂(Mitch Zeller)說：「這項規範可在公衛歷史上產生重大的影響，因為使用菸草仍然是造成可預防死亡與疾病的主要原因。」根據聯邦疾病防治中心(CDC)的資料，美國每年逾48萬人死亡與香菸中的有害物質相關。

推動尼古丁減量可能需要數年，部分計畫要求香菸的尼古丁減量95%，此舉可能讓全美約3000萬吸菸者出現尼古丁戒斷症狀，如焦慮、注意力不集中、易怒，可能促使他們尋找替代品，如電子菸，電子菸不屬於新提案的範疇。專家指出某些吸菸者可能越過邊境或在黑市購買高尼古丁含量的香菸。

此外還得克服菸草產業的阻礙，業界已開始列舉FDA無法撼動菸草市場的原因；2009年「家庭吸菸預防與菸草控制法案」(the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act)授權FDA管控菸草產業，其中規定新政策須依據科學證據提出，該限制條款恐導致政策推行拖延數年。

香菸製造商警告，FDA要求不可能生產或消費者不可接受的產品將越過香菸管制的權力。

FDA表示香菸尼古丁含量降到極低的程度，能防止未來世代對香菸上癮，並促使吸菸者戒菸。

FDA 聯邦疾病防治中心 期中選舉

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