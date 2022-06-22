我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

批印太戰略醜惡 北京：盼蒙古站在歷史正確一邊

嬰兒睡覺勿用重力毯、包巾 兒科學會：也別與大人同床

編譯陳韻涵／綜合21日電
美國小兒科學會建議嬰兒照顧者勿使用任何椅背傾角超過10度的嬰兒睡眠產品、嬰兒汽車座椅、搖椅或任何傾斜的產品讓孩子長時間睡在上面。(Gettty Images)
美國小兒科學會建議嬰兒照顧者勿使用任何椅背傾角超過10度的嬰兒睡眠產品、嬰兒汽車座椅、搖椅或任何傾斜的產品讓孩子長時間睡在上面。(Gettty Images)

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics，簡稱AAP)21日更新嬰兒安全睡眠指南，建議家長不要在嬰兒睡著時使用重力包巾或重力毯(weighted swaddles and blankets)，這是AAP五年來首度更新嬰兒睡眠指南內容。

重力包巾或重力毯向來是新生兒家長的愛用產品之一，但AAP根據2015年以來近160份科學研究文章，評估這類產品與睡著嬰兒死亡相關的風險與數據趨勢，決定更新指南。 

AAP的新睡眠指南建議，重力包巾或重力毯不應該放置在嬰兒身上或附近，即便嬰兒醒著也不能讓嬰兒在室內環境戴著包巾或毯子附的帽子，除非是嬰兒出生的第一個小時，或是在新生兒加護病房(NICU)內。

AAP同時建議，照顧者須讓嬰兒仰睡在穩固且平坦的表面，「毛毯、枕頭、嬰兒床柵欄防護軟墊等其他物品，不應出現在嬰兒睡眠的環境」。

AAP強烈反對任何人與嬰兒睡在同一張床上，最新指南表示，嬰兒必須與家長睡在同一個房間裡至少六個月，但必須讓嬰兒獨自睡在穩固且平坦的表面。

此外，照顧者不應使用任何椅背傾角超過10度的嬰兒睡眠產品，也不能用嬰兒汽車座椅、搖椅或任何傾斜的產品讓孩子長時間睡在上面；指南表示，嬰兒睡眠專用產品必須只能用來讓嬰兒睡覺。

聯邦疾病防治中心(CDC)與AAP表示，全美每年約有3400名嬰兒在睡眠中猝逝或發生未預期的死亡狀況。

拜登總統5月簽署法案，禁止製造或銷售嬰兒床柵欄軟墊及傾角超過10度的嬰兒睡眠產品。

聯邦消費者產品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission，簡稱CSCP)本月初也敬告消費者，不要讓孩子在安撫搖椅上睡覺，CSCP與嬰幼兒玩具業者費雪公司(Fisher-Price)表示，2009年至2021年已有14名嬰兒因此死亡。

CSCP表示，「家長與照顧者不應使用傾斜產品，如搖椅、搖籃、安撫巾讓嬰兒睡覺，也不應把嬰兒單獨留置在這些不穩定的睡眠產品之中或上方，以免窒息風險高升」。

聯邦疾病防治中心 拜登 汽車

上一則

FDA擬推動「香菸減少尼古丁」降低成癮 菸草業反彈

下一則

鮑爾：有必要持續升息 馴服火熱的通膨

延伸閱讀

嬰兒與家長 同房不同床 至少6個月 兒科5年首更新指南

嬰兒與家長 同房不同床 至少6個月 兒科5年首更新指南
6個月至5歲兒童疫苗 大華府本周開打

6個月至5歲兒童疫苗 大華府本周開打
北卡6個月至5歲兒童 即起可接種疫苗

北卡6個月至5歲兒童 即起可接種疫苗
洛杉磯兒童醫院 連14年獲選最佳兒童醫院

洛杉磯兒童醫院 連14年獲選最佳兒童醫院

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
91歲韓戰老兵曼恩(Duane Mann)與失聯70年的日裔戀人山口佩姬(Peggy Yamaguchi)歡喜重逢，尋人成功的關鍵人物—溫哥華23歲華裔女孩黃秀惠（Theresa Wong) 。（圖：黃秀惠提供）

促美日戀人重逢 23歲華裔女孩：我的1小時 是他70年等待

2022-06-22 00:27
股市落入熊市，間接導致大量擁有退休帳戶的民眾大失血。圖為紐約證券交易所。(Getty Image

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

2022-06-16 22:06
拜登18日上午騎自行車時摔跤，並未受傷。路透

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

2022-06-18 23:15
谷歌共同創辦人布林(右)與現年48歲的布林與妻子妮可‧珊那菡(左)。(Getty Images)

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

2022-06-18 09:50
國會眾院暴亂事件特別調查委員會稱讚前副總統潘斯是「扶大廈於將傾，拯救美國民主的功臣」。圖為有意在2024年出馬競選總統的潘斯13日在鳳凰城演講。(美聯社)

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

2022-06-19 11:28

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼