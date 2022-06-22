嬰兒睡覺勿用重力毯、包巾 兒科學會：也別與大人同床

美國小兒科學會建議嬰兒照顧者勿使用任何椅背傾角超過10度的嬰兒睡眠產品、嬰兒汽車座椅、搖椅或任何傾斜的產品讓孩子長時間睡在上面。(Gettty Images)

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics，簡稱AAP)21日更新嬰兒安全睡眠指南，建議家長不要在嬰兒睡著時使用重力包巾或重力毯(weighted swaddles and blankets)，這是AAP五年來首度更新嬰兒睡眠指南內容。

重力包巾或重力毯向來是新生兒家長的愛用產品之一，但AAP根據2015年以來近160份科學研究文章，評估這類產品與睡著嬰兒死亡相關的風險與數據趨勢，決定更新指南。

AAP的新睡眠指南建議，重力包巾或重力毯不應該放置在嬰兒身上或附近，即便嬰兒醒著也不能讓嬰兒在室內環境戴著包巾或毯子附的帽子，除非是嬰兒出生的第一個小時，或是在新生兒加護病房(NICU)內。

AAP同時建議，照顧者須讓嬰兒仰睡在穩固且平坦的表面，「毛毯、枕頭、嬰兒床柵欄防護軟墊等其他物品，不應出現在嬰兒睡眠的環境」。

AAP強烈反對任何人與嬰兒睡在同一張床上，最新指南表示，嬰兒必須與家長睡在同一個房間裡至少六個月，但必須讓嬰兒獨自睡在穩固且平坦的表面。

此外，照顧者不應使用任何椅背傾角超過10度的嬰兒睡眠產品，也不能用嬰兒汽車 座椅、搖椅或任何傾斜的產品讓孩子長時間睡在上面；指南表示，嬰兒睡眠專用產品必須只能用來讓嬰兒睡覺。

聯邦疾病防治中心 (CDC)與AAP表示，全美每年約有3400名嬰兒在睡眠中猝逝或發生未預期的死亡狀況。

拜登 總統5月簽署法案，禁止製造或銷售嬰兒床柵欄軟墊及傾角超過10度的嬰兒睡眠產品。

聯邦消費者產品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission，簡稱CSCP)本月初也敬告消費者，不要讓孩子在安撫搖椅上睡覺，CSCP與嬰幼兒玩具業者費雪公司(Fisher-Price)表示，2009年至2021年已有14名嬰兒因此死亡。

CSCP表示，「家長與照顧者不應使用傾斜產品，如搖椅、搖籃、安撫巾讓嬰兒睡覺，也不應把嬰兒單獨留置在這些不穩定的睡眠產品之中或上方，以免窒息風險高升」。