長周末湧244萬旅客 機場缺工「1500航班取消」

全美各機場周末旅客近244萬，創去年感恩節假期以來紀錄；圖為一名旅客在紐約拉瓜地亞機場的提領行李處坐著苦等行李。（Getty Images）

受惠於去年新增的六月節(Juneteenth)聯邦假日及父親節，18日至20日三天連假讓全美航空運輸需求大量增加，據聯邦運輸安全管理局(TSA)統計，18、19兩日全美各機場共有243萬8784名旅客通關，是2021年感恩節假期以來首見；然而，航空業界飛行員短缺仍無解，無法消化如此大量的出行人潮，截至19日晚間全國共有約1500架次取消、9000多架航次延誤。

事實上，從國殤日以來，航班的飛行狀態就非常不穩定，許多航空公司早已預先減班；如西南航空(Southwest Airlines)就表示由於人力短缺影響，已取消從6月到9月勞工節將近2萬個航班，目前正在加快招募腳步，預計至少還要增聘1萬員工才能應付日益增加的需求。

達美航空(Delta Airlines)日前也宣布7月1日至8月7日間取消每天往返美國與拉丁美洲地區的約100個航班，該公司甚至有飛行員發表了「致旅客公開信」，詳細闡述了飛行員因勞動力短缺，導致光是今年上半年加班時數就超過2018年與2019年的總和。

航空業缺人難應付 工會批利潤 優先

聯合航空(United Airlines)執行長柯比(Scott Kirby)也在會議中證實整個航空業都面臨相同的問題，他在4月的聯航財報會議中說：「航空業的飛行員短缺問題真實存在且相當嚴重，至少在未來五年內，會因為沒有足夠的飛行員，大多數航空公司根本無法實現他們的運力計劃。」

不過，美國航空(American Airlines)、聯合航空與西南航空的聯合工會批評，航班班表會因為人力不足搞成現在這個樣子，航空公司自己要負最大的責任；若不是在疫情 期間大肆削減人力，迫使大量有經驗的飛行員退休或離職，或至少保留重新聘雇的空間，飛行員短缺的問題都不會像今天這麼嚴重。

另一方面，聯合工會還指控，即便飛行員短缺問題與疫情期間大量飛行員離退有關，但去年全美共發出8000張商用民航機駕照 ，理論上不應有人力不足的問題，因此根本就是航空公司為追求利潤最大化，故意以「飛安」為藉口削減航班數量。康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員布魯門索(Richard Blumenthal)就說：「雖然取消航班確實與飛行員短缺有關，但取消的班機數量規模驚人，很難不讓人質疑航空公司決策過程的合理性。」