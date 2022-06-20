我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

舊金山遠距辦公多 全國唯一租金比疫情前還低城市

長周末湧244萬旅客 機場缺工「1500航班取消」

編譯柯立偉／綜合19日電
全美各機場周末旅客近244萬，創去年感恩節假期以來紀錄；圖為一名旅客在紐約拉瓜地亞機場的提領行李處坐著苦等行李。（Getty Images）
全美各機場周末旅客近244萬，創去年感恩節假期以來紀錄；圖為一名旅客在紐約拉瓜地亞機場的提領行李處坐著苦等行李。（Getty Images）

受惠於去年新增的六月節(Juneteenth)聯邦假日及父親節，18日至20日三天連假讓全美航空運輸需求大量增加，據聯邦運輸安全管理局(TSA)統計，18、19兩日全美各機場共有243萬8784名旅客通關，是2021年感恩節假期以來首見；然而，航空業界飛行員短缺仍無解，無法消化如此大量的出行人潮，截至19日晚間全國共有約1500架次取消、9000多架航次延誤。

事實上，從國殤日以來，航班的飛行狀態就非常不穩定，許多航空公司早已預先減班；如西南航空(Southwest Airlines)就表示由於人力短缺影響，已取消從6月到9月勞工節將近2萬個航班，目前正在加快招募腳步，預計至少還要增聘1萬員工才能應付日益增加的需求。

達美航空(Delta Airlines)日前也宣布7月1日至8月7日間取消每天往返美國與拉丁美洲地區的約100個航班，該公司甚至有飛行員發表了「致旅客公開信」，詳細闡述了飛行員因勞動力短缺，導致光是今年上半年加班時數就超過2018年與2019年的總和。

航空業缺人難應付 工會批利潤優先

聯合航空(United Airlines)執行長柯比(Scott Kirby)也在會議中證實整個航空業都面臨相同的問題，他在4月的聯航財報會議中說：「航空業的飛行員短缺問題真實存在且相當嚴重，至少在未來五年內，會因為沒有足夠的飛行員，大多數航空公司根本無法實現他們的運力計劃。」

不過，美國航空(American Airlines)、聯合航空與西南航空的聯合工會批評，航班班表會因為人力不足搞成現在這個樣子，航空公司自己要負最大的責任；若不是在疫情期間大肆削減人力，迫使大量有經驗的飛行員退休或離職，或至少保留重新聘雇的空間，飛行員短缺的問題都不會像今天這麼嚴重。

另一方面，聯合工會還指控，即便飛行員短缺問題與疫情期間大量飛行員離退有關，但去年全美共發出8000張商用民航機駕照，理論上不應有人力不足的問題，因此根本就是航空公司為追求利潤最大化，故意以「飛安」為藉口削減航班數量。康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員布魯門索(Richard Blumenthal)就說：「雖然取消航班確實與飛行員短缺有關，但取消的班機數量規模驚人，很難不讓人質疑航空公司決策過程的合理性。」

全美各機場周末旅客近244萬，創去年感恩節假期以來紀錄。（Getty Image...
全美各機場周末旅客近244萬，創去年感恩節假期以來紀錄。（Getty Images）
全美各機場周末旅客近244萬，但天候和飛行員短缺，這兩天共有1500班次航班取消...
全美各機場周末旅客近244萬，但天候和飛行員短缺，這兩天共有1500班次航班取消。（Getty Images）

疫情 利潤 駕照

上一則

高通膨 美民主黨基層選民受創最深 怎甩鍋？

下一則

賓大男跨女選手奪冠惹議 國際泳總：12歲前變性才准參賽女子組

延伸閱讀

夏威夷觀光直升機 起飛後30分鐘墜毀 6傷

夏威夷觀光直升機 起飛後30分鐘墜毀 6傷
大仁說財經／搭機人潮 航空業今夏忙翻

大仁說財經／搭機人潮 航空業今夏忙翻
連3年下滑…旅客銳減 桃園機場全球排名從37大跌到67

連3年下滑…旅客銳減 桃園機場全球排名從37大跌到67
2800航班因暴風雨取消 恐衝擊旅遊旺季

2800航班因暴風雨取消 恐衝擊旅遊旺季

熱門新聞

曾有研究估計，人在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減得更快。（Getty Images）

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

2022-06-13 12:15
現金買家搶房較易勝出，3月約28%房屋銷售以現金支付，創八年來以來最高紀錄。圖為佛州邁阿密受歡迎的住宅區。（Getty Images）

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

2022-06-13 06:38
倘若經濟衰退將無法避免，消費者可遵循七大準則做好財務因應。(Pexels)

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

2022-06-15 11:42
股市落入熊市，間接導致大量擁有退休帳戶的民眾大失血。圖為紐約證券交易所。(Getty Image

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

2022-06-16 22:06
拜登18日上午騎自行車時摔跤，並未受傷。路透

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

2022-06-18 23:15
美國公民赴中簽證受理範圍調整，探親和團聚簽證、赴中工作簽證等可重新申請。圖為上海機場邊檢站。（取材自澎湃新聞）

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

2022-06-14 00:53

超人氣

更多 >
封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚
中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華

中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華
用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功