航空業者任意取消航班 布塔朱吉喊罰

連運輸部長布塔朱吉說，航班如任意取消，運輸部可能會開罰。（美聯社）

飛機航班取消的情況變得愈發普遍，連運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)日前也身受其害。他近日接受「美聯社」專訪時就說，運輸部現在要審視航空公司如何應對暑期旺季，如果再有任意取消、不尊重消費者的情勢，可能將會祭出執法手段開罰。

布塔朱吉表示，他在16日時與各大航空公司高層見面，商討如何應對大規模航班取消的問題後隔日，他原本要搭的班機就被取消，只能自己駕車從華府開回紐約；布塔朱吉說，現在這種事情發生在太多人身上，因此運輸部必須密切研議一切可行辦法。

國殤日周末間，有高達2800個航班取消；到本月17日，全國機場 的流量已經達到240萬人，只比去年感恩節的周日少1萬2500人，為新冠疫情 爆發以來次高，而且若不是當天高達1400個航班取消，肯定會刷新疫情後的紀錄；在16日，有1700個航班取消。

對於這麼多航班被取消，布塔朱吉表示，如果運輸部認定航空公司沒有盡到消費者保護標準，有執法權對航空公司開罰；例如加拿大航空(Air Canada)去年曾因退款程序過於緩慢而被罰200萬元。

但是在此之前，運輸部先觀望，看看航空公司應對暑期旺季，尤其是國慶假期間的狀況將會如何，再做出決定；在16日的會議上，各大航空公司提出自家方案，以向運輸部承諾不會重演國殤日假期的亂象，布塔朱吉就說：「接下來大家就要來看看，這些方案是否奏效」。

近日航班取消的主因是天氣，但仍有許多航班是因為旅運需求反彈快於預期，曾經大舉解雇職員的航空公司現在人力不足，急於重新招聘，而一名合格的機師，從招聘到能執飛可能需要數個月的時間；不過運輸部則說，航空公司應該有能力加派更多客服人員，以應對航班取消時的改票事宜等。

但另一方面，航班大亂，運輸部也有相當責任，因為聯邦航空管理局(FAA)人力不足；目前運輸部已向國土安全部 請求支援。