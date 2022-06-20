我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

舊金山遠距辦公多 全國唯一租金比疫情前還低城市

航空業者任意取消航班 布塔朱吉喊罰

編譯洪毅／綜合19日電
連運輸部長布塔朱吉說，航班如任意取消，運輸部可能會開罰。（美聯社）
連運輸部長布塔朱吉說，航班如任意取消，運輸部可能會開罰。（美聯社）

飛機航班取消的情況變得愈發普遍，連運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)日前也身受其害。他近日接受「美聯社」專訪時就說，運輸部現在要審視航空公司如何應對暑期旺季，如果再有任意取消、不尊重消費者的情勢，可能將會祭出執法手段開罰。

布塔朱吉表示，他在16日時與各大航空公司高層見面，商討如何應對大規模航班取消的問題後隔日，他原本要搭的班機就被取消，只能自己駕車從華府開回紐約；布塔朱吉說，現在這種事情發生在太多人身上，因此運輸部必須密切研議一切可行辦法。

國殤日周末間，有高達2800個航班取消；到本月17日，全國機場的流量已經達到240萬人，只比去年感恩節的周日少1萬2500人，為新冠疫情爆發以來次高，而且若不是當天高達1400個航班取消，肯定會刷新疫情後的紀錄；在16日，有1700個航班取消。

對於這麼多航班被取消，布塔朱吉表示，如果運輸部認定航空公司沒有盡到消費者保護標準，有執法權對航空公司開罰；例如加拿大航空(Air Canada)去年曾因退款程序過於緩慢而被罰200萬元。

但是在此之前，運輸部先觀望，看看航空公司應對暑期旺季，尤其是國慶假期間的狀況將會如何，再做出決定；在16日的會議上，各大航空公司提出自家方案，以向運輸部承諾不會重演國殤日假期的亂象，布塔朱吉就說：「接下來大家就要來看看，這些方案是否奏效」。

近日航班取消的主因是天氣，但仍有許多航班是因為旅運需求反彈快於預期，曾經大舉解雇職員的航空公司現在人力不足，急於重新招聘，而一名合格的機師，從招聘到能執飛可能需要數個月的時間；不過運輸部則說，航空公司應該有能力加派更多客服人員，以應對航班取消時的改票事宜等。

但另一方面，航班大亂，運輸部也有相當責任，因為聯邦航空管理局(FAA)人力不足；目前運輸部已向國土安全部請求支援。

疫情 機場 國土安全部

上一則

北京全方位批美 分析：與美博弈欲掌握話語權

下一則

美空中交通大亂 他曝返家波折… 航班取消6次 受困2天

延伸閱讀

華航歐洲、大洋洲線行李多送10公斤 亞洲線調降超重費

華航歐洲、大洋洲線行李多送10公斤 亞洲線調降超重費
大仁說財經／搭機人潮 航空業今夏忙翻

大仁說財經／搭機人潮 航空業今夏忙翻
2800航班因暴風雨取消 恐衝擊旅遊旺季

2800航班因暴風雨取消 恐衝擊旅遊旺季
暑假出遊旺季 全美至少2800航班因暴風雨取消

暑假出遊旺季 全美至少2800航班因暴風雨取消

熱門新聞

曾有研究估計，人在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減得更快。（Getty Images）

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

2022-06-13 12:15
現金買家搶房較易勝出，3月約28%房屋銷售以現金支付，創八年來以來最高紀錄。圖為佛州邁阿密受歡迎的住宅區。（Getty Images）

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

2022-06-13 06:38
倘若經濟衰退將無法避免，消費者可遵循七大準則做好財務因應。(Pexels)

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

2022-06-15 11:42
股市落入熊市，間接導致大量擁有退休帳戶的民眾大失血。圖為紐約證券交易所。(Getty Image

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

2022-06-16 22:06
拜登18日上午騎自行車時摔跤，並未受傷。路透

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

2022-06-18 23:15
美國公民赴中簽證受理範圍調整，探親和團聚簽證、赴中工作簽證等可重新申請。圖為上海機場邊檢站。（取材自澎湃新聞）

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

2022-06-14 00:53

超人氣

更多 >
封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚
中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華

中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華
用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功