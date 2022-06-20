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一次懷上4胞胎 麻州4寶媽咪產檢揭「四倍驚喜」

編譯柯立偉／綜合19日電

麻州婦女艾許莉．內斯(Ashley Ness)雖已育有四名子女，但一直很期待能夠再迎接家裡第五個生命到來，結果在今年年初的一次例行性檢查中，內斯不僅獲悉又懷孕的好消息，還是「四倍驚喜」，因為她腹中一次懷了四胞胎。

內斯表示，連替她產檢的醫師都非常驚訝，直呼這是他行醫15年以來第一次遇到四胞胎；醫師還說，懷上四胞胎的機率非常低，特別是像內斯這樣懷上「兩對同卵雙胞胎」的機率又更低，大約只有7000萬分之一。

內斯說，丈夫得知一次懷上四胞胎的時候還以為是在開玩笑，但從醫師口中獲得證實後，也非常開心，期待四個新生命讓他們從「一家六口」升級成「一家十口」。

內斯說：「我們要再添購一輛夠大的車子，並且為四個孩子準備房間。」

目前內斯已懷孕22周，預產期在10月，不過考量到四胞胎順產風險太高，醫師已決定等胎兒約30至32周時為內斯剖腹產，並在重症監護室留院觀察一段時間。

同時，內斯也獲得許多親朋好友恭賀的電話，還有朋友幫她加入專門為雙胞胎或多胞胎孕婦設立的臉書專頁，讓她能獲得更多過來人的建議；她說：「有朋友說，現在嬰幼兒配方奶非常短缺，不過他相信我一定能夠處理好這些瑣事，畢竟我已生過四個了。」

內斯指出：「從我八年前生下最小的女兒後，我就一直希望能再生一個；且聽說即便是在多胞胎的孕婦中，一次懷上四個也非常罕見，因此我現在感覺真的很幸福。」

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